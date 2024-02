Robotica e mattoncini, la First Lego League Challenge protagonista all’Università di Firenze

Firenze, 16 febbraio 2024 - L’Ateneo fiorentino si prepara ad accogliere oltre 200 giovani inventori e inventrici, pronti a sfidarsi in gare di scienza, robotica e mattoncini Lego. Sabato 17 febbraio si terranno presso il Centro Didattico Morgagni (viale Morgagni 44 – ore 9) le gare di qualificazione della FIRST Lego League Challenge, in cui si affrontano squadre di studenti dai 9 ai 16 anni chiamati a progettare, costruire e programmare robot autonomi, per cercare soluzioni innovative a problemi reali di interesse ecologico, economico e sociale.

La qualificazione regionale per il centro Italia è organizzata dalla Scuola di Ingegneria: alla manifestazione parteciperanno 22 team provenienti prevalentemente da Toscana ed Emilia-Romagna, composti per quasi il 40% da studentesse. Saranno presenti, inoltre, docenti e studenti Unifi che si occuperanno della gestione dell'evento e di proporre interventi di divulgazione scientifica. Quest'anno la sfida si chiama Masterpiece e punta i riflettori sul ruolo che le discipline Stem giocano nelle arti, motivando i team a immaginare nuovi modi di creare e comunicare l'arte in tutto il mondo. Le ragazze e i ragazzi delle squadre in competizione dovranno affrontare sfide di robotica su queste tematiche e presentare progetti di ricerca, valorizzando al massimo le competenze dei singoli partecipanti.

Il confronto avverrà davanti alle giurie del Robot Game, del Robot Design, del Progetto Innovativo e dei Core values che attengono al fair play e all’inclusività. “Attraverso i mattoncini, l’edizione 2024 di FIRST Lego League Challenge permetterà di ‘assemblare’ le competenze scientifiche e tecnologiche degli studenti con le loro capacità artistiche e comunicative – spiega Michele Basso, docente di Automatica e tra gli organizzatori della giornata –. Si tratta di condividere le proprie passioni in maniera smart, coniugando arte, scienza e robotica. Nel corso delle gare – prosegue – i giovani scienziati affineranno il pensiero critico, le capacità progettuali in ambito Stem e lo spirito di squadra, per migliorare il mondo in cui vivono”.

First Lego League nasce nel 1998 dalla collaborazione tra Lego e First (acronimo dell'Associazione americana For Inspiration and Recognition of Science and Technology, ovvero 'Per l'ispirazione e la valorizzazione di Scienza e Tecnologia'). Tra gennaio e maggio, il concorso vedrà partecipare più di 3000 ragazze e ragazzi con circa 400 squadre in tutt’Italia. Il concorso si svolge in 110 paesi con 600mila giovani in tutto il mondo – in Italia dal 2012 con operational partner la Fondazione Museo Civico di Rovereto – e ha l’obiettivo di avvicinare alle discipline Stem con un approccio di sperimentazione e divertimento.