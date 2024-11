Turismo, inaugurato in piazza Stazione il Firenze Welcome Center

Firenze, 13 novembre 2024 – E' stato inaugurato oggi il Firenze Welcome Center, il nuovo fulcro dell'accoglienza e dell’informazione turistica onsite di Firenze e dell’area fiorentina (aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, la domenica dalle 9 alle17,30), completamente allestito e attrezzato con strumentazione digitale aggiornabile in base alla stagionalità o a eventi tematici di rilievo. Il nuovo Firenze Welcome Center, si legge in una nota, è completamente accessibile e aperto ai residenti, ai visitatori e ai cityusers nazionali e internazionali. Accanto all’allestimento dello spazio dedicato all’informazione, sono stati realizzati bookshop e caffetteria a completare il sistema di accoglienza. La digitalizzazione e l'interoperabilità in tempo reale con gli altri infopoint cittadini e regionali (grazie al potenziamento del sistema Make Iat), nonché con l’impostazione di redazione diffusa FeelFlorence, si pone alla base della strategia di promozione turistica del territorio. “L’inaugurazione di oggi ha una doppia valenza per l’amministrazione, – ha detto la sindaca Sara Funaro - da una parte si tratta di un’operazione di recupero, restauro e riqualificazione di uno spazio straordinario, tra l’altro uno dei complessi più visitati nella nostra città, e dall’altra vede la messa in efficienza di un servizio fondamentale che aiuta chi arriva nella nostra città a orientarsi su tutta l’offerta, ci tengo a sottolinearlo, di Firenze, della città metropolitana e della nostra regione.