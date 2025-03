Firenze, una nuova panchina rossa contro la violenza sulle donne

Firenze, 10 marzo 2025 – A Firenze Fabio, Tommaso e Paolo Signorini, Soci del punto vendita Conad Superstore di Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze e Progetto Vanessa, si sono fatti promotori del progetto “Panchine Rosse” per sensibilizzare sul tema della lotta e della prevenzione di ogni forma di violenza di genere. L’iniziativa è stata lanciata da Conad Nord Ovest nel novembre 2021 ed ha raggiunto lo straordinario risultato di oltre 350 panchine rosse donate e installate nelle regioni di competenza. La panchina rossa oggi è un simbolo universalmente riconosciuto e associato al tema della violenza di genere, in segno di sensibilizzazione e sostegno tangibile contro un fenomeno ancora troppo radicato nella nostra società.

A Firenze la panchina è stata inaugurata sabato 8 marzo presso il Parco di Via del Pesciolino, alla presenza della sindaca del Comune di Firenze Sara Funaro, il Presidente di Quartiere 5 Firenze Filippo Ferraro, Progetto Vanessa con Monica Di Salvatore ed il Coro del comprensorio Scuola Gandi di Firenze. La donazione e l’installazione delle panchine rosse rappresenta un gesto importante che testimonia l’impegno di Conad Nord Ovest e dei Soci, da sempre sensibili alle tematiche sociali e vicini alle comunità di riferimento con azioni concrete a sostegno delle persone in difficoltà, come le donne che subiscono violenza e che combattono ogni giorno per il diritto all'eguaglianza e alla libertà, ma anche un’attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione verso le nuove generazioni.

“Con l’installazione di questa nuova panchina rossa vogliamo ribadire con grande convinzione la nostra vicinanza e il nostro supporto a tutte quelle donne che combattono contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione – dichiara Fabio Signorini, Socio di Conad Nord Ovest del punto vendita di Via Pistoiese – Un progetto concreto a testimonianza dell’impegno del gruppo nel sensibilizzare l’opinione pubblica e supportare la Comunità, promuovendo l’adozione di comportamenti consapevoli e sostenibili”. L’impegno di Conad Nord Ovest si estende anche ad altre importanti iniziative a favore delle donne. Dal 2022, è attiva una collaborazione con l’Associazione Nazionale “D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza” e altre associazioni e centri antiviolenza, che hanno visto cooperativa e Soci impegnati in iniziative mirate di raccolta fondi. Un impegno che è stato ribadito anche con l’iniziativa dello scorso novembre, "Un portachiavi per dire a tutti che stai dalla parte delle donne", realizzata in collaborazione con Ethical Fashion Initiative (EFI), programma dell'International Trade Centre delle Nazioni Unite (ONU), e D.i.Re. Questo progetto ha permesso di raccogliere ben 105.000 euro, coinvolgendo 1.900 donne artigiane in Kenya, che hanno realizzato i portachiavi con materiali riciclati, ricevendo una remunerazione equa e contribuendo al miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali.Grazie a questa e alle precedenti iniziative, Conad Nord Ovest ha donato complessivamente oltre 350.000 euro a sostegno di D.i.Re e delle altre associazioni del territorio. L’impegno verso un tema tanto importante si è ulteriormente consolidato grazie alla nascita della Fondazione Conad ETS che, insieme all’associazione Viva Vittoria OdV e alla collaborazione dei Soci Conad Nord Ovest, promuove iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Tantissime le piazze d’Italia che si sono colorate grazie all’installazione delle immense opere condivise realizzate con quadrati di maglia cuciti dalle donne in rete e legate da un filo rosso e il prossimo 16 marzo saremo coinvolti in Piazza Duomo a Pistoia per ribadire ancora il nostro fermo NO alla violenza sulle donne. Le iniziative promosse da Conad Nord Ovest si inseriscono nel progetto nazionale "Sosteniamo il futuro", voluto da Conad per racchiudere in maniera organica tutte le attività che promuovono una reale sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Panchine rosse. È un percorso di sensibilizzazione e di informazione lanciato nel 2016 dagli Stati Generali delle Donne che invita Comuni, associazioni, scuole e le imprese di tutta Italia ad inaugurare le panchine rosse su tutto il territorio italiano come monito contro la violenza sulle donne e in favore di una cultura di parità. I numeri della violenza contro le donne. Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica sicurezza nel periodo 1 – 31 gennaio 2025, confrontato con l’analogo periodo del 2024, si evidenzia che il numero degli eventi è in diminuzione, da 27 a 20, come pure è in calo il numero delle vittime di genere femminile, che da 9 scendono a 3. I delitti commessi in ambito familiare/affettivo, fanno rilevare un decremento sia nel numero di eventi (da 10 a 9), che nel numero delle vittime di genere femminile che da 7 passano a 3. Altresì sono in diminuzione, rispetto allo stesso periodo del 2024, il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 5 diventano 4, così come quello delle vittime di genere femminile che da 4 passano a 2. Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 5 miliardi di euro. I territori in cui opera con 371 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 22,3%, Piemonte, con quota di mercato al 5,8%, Liguria, con quota di mercato al 10,8%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,1%, Toscana, con quota di mercato al 15,7%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,2% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 20,0%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 499.750 mq di superficie.