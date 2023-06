Firenze, un libro dedicato al Cimitero degli Allori

Firenze, 13 giugno 2023 – Viene presentato oggi, 13 giugno, alle 17.30 al Lyceum Club Internazionale di Firenze, Palazzo Adami Lami in lungarno Guicciardini, 17 il volume “Dedicato A(l)loro” che raccoglie le voci silenti di un cimitero come luogo d’incontro, a cura della fondatrice di Design of the Universe Elisabeth Vermeer. Saranno presenti il presidente del Consiglio comunale Luca Milani e la presidente del Quartiere 3 Serena Perini. Interventi della vicepresidente Lyceum Club Internazionale di Firenze Francesca Fiorelli Malesci, la presidente del Cimitero Evangelico degli Allori Francesca Paoletti, la presidente dell’Associazione “Amici degli Allori” Grazia Gobbi Sica ed il presidente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze Carlo Sisi, oltre all’autrice. “Il progetto “Dedicato A(l)loro” mi è stato presentato dalla Presidente del Cimitero Evangelico agli Allori Francesca Paoletti, e dalla fondatrice di Design of the Universe Elisabeth Vermeer – spiega il presidente del Consiglio comunale Luca Milani –. È importante la valorizzazione del Cimitero Evangelico agli Allori, quale luogo di memoria di coloro che vi sono sepolti. I cimiteri non sono semplicemente spazi di conservazione delle spoglie umane, ma contenitori di cultura e di memoria storica. Ciò si percepisce immediatamente entrando nel Cimitero Evangelico agli Allori, dove chi è disposto a interrogare il luogo può scoprire un mondo straordinario di arte, costume, memorie, e già il linguaggio su pietra delle epigrafi, forma di scrittura lasciata in memoria ai sopravvissuti, ne rappresenta una chiave di lettura. I cimiteri necessitano di essere valorizzati, recuperati e conservati facilitando i visitatori a esplorare i percorsi della memoria che custodiscono. Proprio su tali significati si costruisce il libro di Elisabeth Vermeer, lettrice attenta di questo luogo e delle sue storie, che ha collegato fra loro, così da consentirne il dialogo. Il filo conduttore – conclude Milani - è rappresentato dai temi della carità e beneficenza, quale base della civiltà, l’amore per l’ambiente, il ricordo del passato, passato inteso non come un momento spazio temporale che non si ripeterà, non solo culto passivo o spettro, ma la base da dove riscrivere la vita”. Dopo la presentazione del libro Adelmo Taddei del Conservatore del Museo di Sant’Agostino di Genova proporrà “De Barmhartige Augusta”, una interpretazione di Margherita di Brabante. A seguire proiezione video “Margherita” di Cri Eco al Cimitero Evangelico agli Allori. Letture poetiche da Carlo Accerboni, Milena Buzzoni, Martina Mei, Rosa Elisa Giangoia, Mario Pepe, Marisa Tumicelli. Reading di testi e poesie di Eric Nicholson. Proiezione video “Hans-Joachim Staude” di Cri Eco al Cimitero evangelico agli Allori, canti a cappella medioevali con Rossana Damianelli, soprano e Paolo Fabbroni, baritono.