Firenze, trovato cadavere vicino ai giardini di via del Sansovino

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato stamattina in via Bertoldo di Giovanni

Firenze, 21 marzo 2023 – Questa mattina, intorno alle 8, è stato ritrovato il cadavere di un uomo di circa 60 anni in via Bertoldo di Giovanni, tra i giardinetti di via del Sansovino e il parco della Montagnola, in zona Isolotto.

L’uomo era seduto in una nicchia formata da dei cespugli tra un condominio e il viale d’ingresso a dei garage che pare, secondo il vicinato, “talvolta usasse come riparo non avendo una casa”.

La morte del 60enne probabilmente risale alla notte. Solo questa mattina però, un passante, si è accorto che quell’uomo non respirava e ha chiamato la Polizia.

«Sono uscita stamattina alle 4,30 con il cane ed era già lì, nella stessa posizione – racconta una vicina – Quando sono ripassata verso le 8, c’era la polizia scientifica e ho capito che purtroppo era morto»

Ancora ignote le cause del decesso, anche se si ipotizza un malore. Dopo i rilevamenti della Polizia, la salma è stata portata via dalle onoranze funebri.



Carlo Casini