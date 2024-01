Firenze, traffico in tilt in viale dei Colli

Firenze, 19 gennaio 2024 – Lunga coda, questa mattina 19 gennaio, in viale dei Colli, a Firenze. Il motivo è un cantiere in viale Michelangelo che ha richiesto l’escavazione di un pezzo di carreggiata. Il traffico è regolato da un semaforo a senso unico alternato. Il lungo serpentone di auto arriva fino alla dirittura di viale Galileo (quella dell’autovelox) in direzione da Porta Romana verso piazza Ferrucci, mentre in direzione opposta fino all’istituto delle suore di Santa Elisabetta in viale Michelangelo.

Carlo Casini