Firenze dall’alto durante il Tour: la festa gialla vista da un’altra prospettiva

Firenze, 29 giugno 2024 – Una Firenze assolata e bellissima ha accolto il Tour de France. La regia internazionale ha diffuso in tutto il mondo la partenza della Grand Boucle 2024, un momento storico.

Il passaggio da Santa Maria del Fiore (Massimo Sestini/Polizia di Stato)

La grande competizione, uno dei momenti più importanti dell’anno sportivo, è partita per la prima volta dall’Italia e in particolare dalla Toscana. La Firenze-Rimini di 206 km è subito una tappa dura.

La partenza dal km 0

Le immagini che vedete (Massimo Sestini/Polizia di Stato) raccontano la città in una mattinata che sarà ricordata per tanto tempo. Prima del via ufficiale, per il gruppo con dentro Vingegaard, Roglic, Pogacar ed Evenepoel, quattro dei super favoriti, ha svolto una passerella d’onore nel centro cittadino.

Passando da piazza della Signoria, dove si è svolto un momento istituzionale con gli inni francesi e italiani, e da Ponte Vecchio. Un grande momento con migliaia di persone sulle strade tra fiorentini e turisti. Prima, la partenza ufficiosa dal Parco delle Cascine.