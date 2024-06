Tour de France a Firenze, la partenza: festa in giallo con tanti tifosi. Diretta

08:54

Storico passaggio su Ponte Vecchio

Uno dei momenti più attesi durante il tragitto non competitivo degli atleti è quello del passaggio da Ponte Vecchio. Un momento iconico che andrà in diretta in tutto il mondo. Il percorso prevede anche il passaggio da piazzale Michelangelo, poi il gruppo scenderà verso il quartiere di Gavinana e da qui punterà su viale Europa in direzione Pontassieve. Proprio in viale Europa è fissato il chilometro zero con la partenza ufficiale.