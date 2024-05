Firenze, torna l’ambulatorio mobile di Ant per cinque giornate di visite gratuite

Firenze, 7 maggio 2024 – Anche quest’anno Fondazione Ant porterà l’Ambulatorio Mobile della Prevenzione a Firenze grazie al sostegno di Banco Fiorentino – Credito Cooperativo. Il Banco ha infatti scelto di rinnovare il proprio sostegno a fianco di Ant, per consentire all’Ambulatorio Mobile di tornare a Firenze per offrire 5 giornate gratuite di visite di prevenzione oncologica ai cittadini di Firenze e Provincia. L’iniziativa, che segue quella analoga del 2023 legata al quarantacinquesimo anniversario della Fondazione, dà un segnale concreto della presenza di ANT sul territorio di Firenze, città dove esiste una Delegazione ANT fin dal 1995, operativa sia con l’assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore che con le campagne di prevenzione oncologica gratuita. Dal 13 al 17 maggio l’Ambulatorio Mobile della Prevenzione ANT, sarà a Firenze, nell’area pedonale di Piazza Savonarola (lato chiesa), per offrire due giornate di visite di Progetto Ginecologia (13 e 14 maggio) e tre giornate di Progetto Melanoma (15,16 e 17 maggio),ai cittadini di Firenze e Provincia. Complessivamente saranno offerte ai cittadini 104 visite gratuite. Con il Progetto ginecologia ANT offre visite ginecologiche integrate da Pap Test ed ecografia transvaginale e/o transaddominale per la diagnosi precoce di lesioni ginecologiche sospette. Con il Progetto Melanoma i pazienti potranno invece accedere a visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. I progetti di prevenzione oncologica gratuita ANT in Toscana sono attivi ormai dal 2007 e nel solo anno 2023 abbiamo raggiunto 3031 pazienti – ha detto Simone Martini, Delegato ANT di Firenze – La collaborazione con Banco Fiorentino, che va avanti da 6 anni, rimane di cruciale importanza per noi, per rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica. Siamo orgogliosi di aver potuto organizzare questa tappa del nostro ambulatorio mobile a Firenze. Anche quest’anno, sia con le visite della settimana del 13 maggio sul BUS che con quelle organizzate in altri ambulatori del territorio, daremo un importante contributo a un settore importante qual è quello della prevenzione. Mettere a disposizione queste giornate gratuitamente, in un momento in cui anche le condizioni economiche di molti sono diventate più difficili, rappresenta davvero un importante traguardo. Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo di grandi aziende e privati cittadini che ci sostengono con le proprie donazioni. Siamo orgogliosi di essere al fianco di ANT ormai da anni e di aver rinnovato quest’anno anche l’esperienza dell’Ambulatorio Mobile per la prevenzione oncologica - ha dichiarato il Direttore Generale del Banco Fiorentino, Davide Menetti - Quello con ANT è un percorso in cui crediamo molto e che va di pari passo con i nostri valori e la volontà della banca di produrre benessere e un futuro migliore per le persone che abitano il nostro territorio. Per accedere alle visite sull’Ambulatorio Mobile ANT in Piazza Savonarola a Firenze, è obbligatoria la prenotazione online. Le prenotazioni si apriranno il 9 maggio a partire dalle 10,00 al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite. Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana con un numero di visite sempre in crescita, interrotte solo per un breve periodo nel primo anno di pandemia, fra il marzo e il giugno del 2020. Tutte le informazioni sulle date che ogni mese ANT organizza in Toscana e su come prenotarsi, sono visibili nella sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.

