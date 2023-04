Firenze, torna 007 ma solo per Ant: festa a Palazzo Borghese

Firenze, 14 agosto 2023 – Solidarietà & beneficenza vanno a braccetto anche con la parola glamour: la Fondazione Ant organizza a Firenze un altro evento e questa volta dal titolo “Casinò Royale Goldeneye”, per celebrare il mitico ciclo dei film dedicati a 007, il più famoso agente segreto di – per rimanere in tema di celebrazioni reali - Sua Maestà britannica.

Una festa che si terrà sabato 15 aprile alle 20.30 a Palazzo Borghese in via Ghibellina 110 e con un programma decisamente intrigante: alle 20.30 il Welcome drink e alle 21 il Dinner show con l'animazione musicale di Lucille DJ e le canzoni interpretate dalla nostra - perchè fiorentina – bravissima Barbara Vignali. Inoltre la scuola Tuballoswing, insieme alle ballerine e ai ballerini dell'Accademia del Teatro Manzoni, intratterranno il pubblico presente con uno spettacolo di danza.

L’evento prevede che per partecipare si debba indossare un dress code in tema 007. Grazie al prezioso supporto di: Gruppo Rorandelli, Fani Gioielli, ALPHA, Real Media, Salvatore Ferragamo, Fondazione Passadore 1888 - E.F., StarHotels, RoyRoger’s, Building Heritage, Forbes, Metalstudio Spa, Andrea Duranti, Profumerie Le Vanità, Leo France, Only Leather, Ermanno Scervino, Clinica Dentale Fiorentina, Firenze Petroli, Gruppo Del Gaudio, Pressofusioni Fiorentine, Benelli Ademaro, Chiardiluna, 2 C di Coveri, Papaya Viaggi, che mai si sono tirati indietro quando c'è di mezzo la solidarietà attraverso Ant, Associazione Nazionale Tumori.

Bisogna ricordare sempre che tutti - proprio tutti - i fondi raccolti saranno destinati a sostenere e ampliare il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare oncologica Bimbi in Ant. Sono complessivamente 22 i professionisti che lavorano per Ant in Toscana (9 medici, 8 infermieri, 4 psicologi, 1 nutrizionista) – il cui delegato è Simone Martini che lavora fianco a fianco di Cristina Casamassimi organizzatrice degli eventi - e circa 200 volontari attivi nella raccolta fondi. Per tutte le altre info: Leonardo Lodolini + 39 347 4461023, [email protected]; 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana sezione “iniziative in corso”.