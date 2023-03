Firenze, stop veicoli diesel euro 5: “Un colpo per famiglie e imprese”

Posto di blocco antinquinamento

Firenze, 22 marzo 2023 – Dal 24 aprile prossimo scatta la messa a bando dei veicoli diesel euro 5 su buona parte dei viali di circonvallazione della città di Firenze, secondo quanto deciso da una delibera della giunta regionale.

"La Regione – dichiara il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Marco Stella - ha deciso di anticipare di oltre due anni e mezzo le ulteriori limitazioni nelle aree non in regola con i valori di biossido, in quanto in precedenza la scure per gli euro 5 era stata fissata per novembre 2025". "Con il via libera dell'aula - aggiunge l'esponente azzurro, che annuncia anche il via ad una raccolta firme contro il provvedimento - il centrosinistra condanna economicamente migliaia di aziende e famiglie, che si trovano all'improvviso a dover cambiare auto e furgoncini, senza avere incentivi economici reali".

L'anticipazione dei divieti, accusa ancora Stella, "è un provvedimento vessatorio, che non va contro alle esigenze di aziende e cittadini. In tanti saranno costretti a cambiare auto in un momento economicamente difficile come quello attuale. Per il 2025 le famiglie e le ditte si sarebbero organizzate, ora sono costrette a prendere un mutuo o a farsi prestare i soldi”. “Prima di andare a colpire migliaia di cittadini e imprese toscane – conclude Stella - occorreva pensare a un piano complessivo di mobilità integrata e alla possibilità di attingere ai finanziamenti per rinnovare il parco auto".