Firenze, spaccata contro una pasticceria: fermate tre persone

Firenze, 1ottobre 2024 – Continua la serie di spaccate contro negozi e locali a Firenze. Stavolta, sempre nella notte, è stata la volta di una pasticceria in viale dei Mille. A dare l'allarme poco prima delle 2 un addetto alla vigilanza che ha segnalato al 112 Nue la vetrina infranta di una pasticceria. Una pattuglia del nucleo radiomobile, secondo quanto ricostruito, è intervenuta nella zona rintracciando due dei presunti autori. Una seconda pattuglia dei militari ha bloccato un presunto terzo complice al termine di un inseguimento che sarebbe stato portato in caserma per accertamenti.