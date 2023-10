Firenze s’illumina di verde per la salute mentale. Splendono opere e porte della città. Show e prevenzione a partire dalle 19

Oggi in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’Associazione Nuova Aurora per la Salute Mentale APS, ha organizzato la manifestazione ‘Firenze s’illumina di Verde’: una grande occasione per amplificare gli sforzi nel rendere il mondo un posto migliore. La manifestazione, con il patrocinio del Comune, prevede l’illuminazione in colore verde dei principali monumenti di Firenze quali il David al piazzale Michelangelo e le porte di Firenze (Porta Romana, Porta San Frediano, Porta San Niccolò, Porta Porta alla Croce, Porta al Prato) oggi e domani. Ci saranno incontri con gruppi provenienti da altri Comuni e Province e alcune autorità per rafforzare l’importanza di questo evento. Tante luci verdi per focalizzare l’attenzione sul benessere psicofisico e la tutela delle persone con disagio mentale.