Firenze s’illumina di scienza. In piazza esperimenti e laboratori

Torna la ’Bright Night’, la notte dei ricercatori e delle ricercatrici: da lunedì al 29 settembre Firenze s’illumina di scienza con eventi, spettacoli, conferenze e molto altro organizzati dall’Università di Firenze insieme a molte altre realtà culturali e istituzioni del territorio. Il clou il 27 settembre (17-23), in piazza SS. Annunziata che sarà allestita con gli stand espositivi dell’Università di Firenze e degli enti partner: ricercatrici e ricercatori proporranno al pubblico esperimenti, laboratori e dimostrazioni. Ad aprire la manifestazione al Teatro Puccini, lunedì (ore 21) è ’Nomadic. Canto per la biodiversità’, spettacolo di e con Telmo Pievani e Gianni Maroccolo, un viaggio fra parole e musica, dedicato alle sfide delle migrazioni umane e animali (in collaborazione con il Festival Fabbrica Europa). Il 24 settembre (ore 21) al cinema La Compagnia va in scena ’Molecole d’autore in cerca di memoria’, testo di Luigi Dei liberamente tratto da ’Il Sistema Periodico’ di Primo Levi. Il terzo appuntamento, ’The Planets’, sempre a La Compagnia, è in programma il 25 settembre (ore 21), in collaborazione con Inaf Osservatorio di Arcetri, per un’esperienza immersiva all’interno del sistema solare, guidato dalle voci protagoniste della ricerca in campo astrofisico e spaziale e dalla sinfonia di Gustav Holst. Fra gli appuntamenti in calendario si segnala ’Bright Women’, un focus dedicato alla ricerca sul benessere e l’emancipazione delle donne il 25 settembre, alle 10 a Palazzo Strozzi Sacrati).

’Bright Night’ accende i riflettori anche sulla storia: un’esposizione sul contributo di studenti e docenti dell’Ateneo alla lotta di Liberazione è organizzata dall’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea (25 e 26 settembre), mentre il 27 (ore 11) a Ingegneria si svolge l’incontro ’L’Università di Firenze per la Libertà’, in cui la direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche Irene Stolzi parlerà della figura di Piero Calamandrei. Dalla storia alle sfide del presente: sempre venerdì 27 seminario sul ’Bilancio della plastica nel bacino del fiume Arno fino al mare e analisi delle tecnologie di recupero e riciclaggio nelle opere’, a cura del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, all’interno dell’Earth Technology Expo alla Fortezza da Basso. Gli eventi sono gratuiti, alcuni su prenotazione. Info: https://bright-night.it/enti-di-ricerca/universita-degli-studi-di-firenze/.