Firenze, senza patente su un'auto a noleggio: multato

Firenze, 2 ottobre 2023 - Un’auto noleggiata a Bolzano ma guidata da un conducente senza patente. Ecco cosa ha scoperto la polizia municipale ieri mattina durante un intervento su un incidente stradale che vedeva coinvolti un’auto e uno scooter. Quando è la pattuglia del Reparto Infortunistica Stradale è arrivata in via Pisana sul luogo del sinistro ha trovato due persone, marito e moglie provenienti dal Sudamerica, illese a bordo dell’auto e uno scooterista ferito per fortuna in modo lieve.

Hanno quindi chiesto i documenti al conducente ma l’uomo ha dichiarato di non avere la patente perché mai conseguita, Gli agenti hanno quindi chiesto il contratto di noleggio stipulato e hanno scoperto che era intestato alla moglie, in possesso della patente, e che solo lei avrebbe potuto guidare il veicolo.

Per l’uomo, 70enne, è scattata la multa per guida senza patente (5.100 euro) con il fermo amministrativo del veicolo di proprietà dell’azienda di noleggio per tre mesi; anche la donna, 46 anni, è stata sanzionata per l'incauto affidamento del veicolo da lei noleggiato (397 euro). La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale.