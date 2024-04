Firenze, scoperto alla fermata della tramvia con un blocchetto di 50 biglietti falsi: denunciato

Firenze, 11 aprile 2024 – Alla fermata “Unità” della tramvia di Firenze un 56enne di origine albanese è stato scoperto dalla Polizia con un blocchetto di 50 biglietti dell’autobus falsi e 300 euro in contanti. Per questo l’uomo è stato denunciato con l’accusa di falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.

E’ successo durante una serie di controlli da parte degli agenti del Reparto prevenzione crimine Toscana hanno fermato l'uomo. Dopo gli accertamenti di rito, dalle tasche del 56enne è saltato fuori uno strano blocchetto di biglietti per gli autobus insieme a circa 300 euro in contanti. Una cinquantina di ticket in tutto, parte dei quali con delle evidenti anomalie nella parte relativa all'obliterazione, subito sequestrati dai poliziotti insieme al denaro.