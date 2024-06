Firenze Rocks, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 14 giugno 2024 - Domani, sabato 15 giugno, alla Visarno Arena è in programma il secondo concerto del Firenze Rocks. Ai divieti di transito e sosta già in vigore in viale del Visarno (dall’intersezione tra piazzale Jefferson all’intersezione con via delle Cascine), domani si aggiungeranno altri provvedimenti. I primi scatteranno alle 8 e si tratta dei divieti di sosta in via delle Cascine e nel piazzale delle Cascine (area antistante al poligono di tiro e l’edificio dell’Università fronte numero civico 15). A questi si aggiungeranno i divieti di sosta nel piazzale delle Cascine (area adiacente a piazza Mazzei da viale del Quercione a viale della Tinaia con deroga per i veicoli dei disabili), in viale degli Olmi (da viale del Galoppo a piazzale delle Cascine), viale del Pegaso (lato Prato del Quercione tra viale Florence Nightingale a viale dell’Aeronautica per istituzione di parcheggio riservato ai biciclette anche in sharing e tra viale delle Cornacchie a viale Florence Nightingale per area sosta riservata ai monopattini anche in sharing), in via dei Vespucci (da via del Barco al ponte ferroviario). Dalle 13 scatteranno gli ulteriori divieti di sosta in viale Lincoln per la sosta di biciclette e monopattini, e i divieti di transito in via Tartini dall’intersezione con piazza Puccini (eccetto bus del tpl urbano, titolari passi carrabili e frontisti di via Tartini, via Pergolesi, via Boito e i veicoli diretti al parcheggio “Manifattura Tabacchi”) e in via delle Cascine (da piazzale delle Cascine a via Paisiello). E ancora prevista la chiusura di via Berio (tra viale Fratelli Rosselli e via del Fosso Macinante), via del Fosso Macinante (tra via Berio e piazzale Jefferson), piazzale Jefferson (tra via del Fosso Macinante e viale degli Olmi), viale degli Olmi, via del Barco (tra via dei Vespucci e viale del Pegaso), viale del Pegaso (tra via del Barco e viale dell’Aeronautica), viale dell’Aeronautica (tra viale del Pegaso e piazzale delle Cascine), piazzale delle Cascine (area adiacente a piazza Mazzei) con deroga per i mezzi autorizzati. Divieto di transito senza deroghe invece in viale del Quercione (da viale dell’Aeronautica a piazzale Kennedy), piazzale Kennedy (da viale del Quercione a viale della Tinaia), viale della Tinaia (da piazzale Kennedy a piazzale delle Cascine). Questi provvedimenti saranno in vigore fino alle 1 di domenica 16 giugno.