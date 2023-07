Firenze rende omaggio al Signor G Cabaret e poesia, il tempo di Gaber

Incontri, musica e spettacoli e una mostra a cura di Flavio Oreglio che ospiterà i materiali provenienti dall’archivio storico del cabaret Italiano e dalla Fondazione Giorgio Gaber in programma in programma oggi e dal 17 al 19 luglio.

A un anno dall’intitolazione della piazza e dalla giornata speciale dal titolo Firenze per Gaber, "La Gaberiana" coinvolgerà artisti di rilievo nazionale legati all’artista per stima e affinità. In occasione del ventennale dalla scomparsa dell’autore di alcuni dei più grandi capolavori della canzone italiana come ’Io non mi sento italiano’ o ’Il conformista’, il Festival vuole essere un momento di comunanza e di aggregazione intergenerazionale.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero. La direzione artistica del progetto è affidata ad Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, autore e interprete teatrale, che da dodici anni racconta Giorgio Gaber a teatro. Si comincia oggi con ’Il Signor G nasce’: alle 17.30 alla BiblioteCaNova Isolotto l’apertura del Festival con Scanzi, Paolo Dal Bon della Fondazione Giorgio Gaber e l’inaugurazione della mostra, L’alba di Gaber che ripercorre la storia del cabaret in Europa con testimonianze fotografiche e documentali. Alle 20, in piazza Giorgio Gaber, gli incontri Far finta di essere sani con Gioele Dix mentre alle 21.30 Dialogo tra un impegnato e un non so con Cesare Cremonini.

Lunedì 17 luglio è la volta di ’Chiedo scusa se parliamo di Gaber’. Si parte alle 19.30 in piazza dell’Isolotto con i dibattiti L’illogica allegria con Neri Marcoré e alle 21.30 Libertà obbligatoria con Roberto Vecchioni.

’Io se fossi Gaber’ è l’evento di martedì 18 luglio. Alle 19.30 alla Limonaia di Villa Strozzi appuntamento con Anche per oggi non si vola, l’omaggio a Sandro Luporini che riceverà il Premio Gaberiana 2023 alla carriera mentre alle 21.30 Polli di Allevamento, lo spettacolo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini interpretato da Giulio Casale.

La rassegna chiude mercoledì 19 luglio con E pensare che c’era Gaber. Alle 19.30 in piazza dell’Isolotto Qualcuno era comunista, l’incontro con Pierluigi Bersani e alle 21.30 lo spettacolo-concerto Io come persona – Storie e utopie del Signor G. In caso di maltempo, gli appuntamenti previsti in piazza Gaber e in piazza Isolotto si svolgeranno regolarmente presso il Teatro la Fiaba di via delle Mimose, 12. Rossella Conte