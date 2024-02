Firenze, notte di paura: due rapine a Porta al Prato e in centro

Firenze, 14 febbraio 2024 - Un tentativo di rapina nella zona di Porta al Prato e una rapina messa a segno in centro storico. La notte a Firenze fa sempre più paura. Andiamo per ordine. Poco prima delle una della notte tra martedì e mercoledì, una coppia di 40enni fiorentini sarebbe stata aggredita da un paio di sconosciuti al parcheggio di via Gabbuggiani, nella zona di Porta al Prato.

I malintenzionati, si sarebbero avvicinati alle vittime intimando loro di consegnare tutti i loro averi. L'uomo si sarebbe opposto ricevendo però degli spintoni. La donna sarebbe invece riuscita ad allertare rapidamente la polizia di stato e in pochi attimi le sirene delle volanti avrebbero così messo in fuga gli aggressori. Si indaga per il tentativo di rapina.

Poco dopo, alle 2 in Borgo Allegri, un fiorentino di 20, insieme a due suoi coetanei, sarebbe stato avvicinato da cinque giovani magrebini apparentemente minorenni. Uno di questi avrebbe chiesto l'ora al ventenne che, una volta tirato fuori il telefonino, è stato afferrato per le braccia mentre un terzo gli avrebbe sfilato lo smartphone. Vani i tentativi degli amici della vittima che avrebbero cercato di difendere l'amico. La banda, una volta preso il bottino, si è allontanata lanciando a vuoto (senza colpire nessuno) una bottiglia di vetro. Anche su questo episodio sono in corso le indagini della polizia.