Anziana rapinata nell’androne di casa a Firenze. In carcere un uomo di 51 anni

Firenze, 9 gennaio 2024 – È stato arrestato un cittadino dell’Est Europa di 51 anni, indagato per rapina aggravata nei confronti di un’anziana fiorentina di 86 anni. La Polizia stava cercando il colpevole da ottobre scorso, quando la donna era stata aggredita alle spalle da una persona col viso coperto, mentre si accingeva ad entrare nel portone del condominio. L’uomo l’avrebbe seguita e una volta in prossimità dell’androne del palazzo, dopo aver tentato in tutti i modi di portarle via la borsa, non si sarebbe risparmiato di aggredirla spingendola contro il muro per poi strapparle il bracciale in oro che indossava al polso e darsi alla fuga. I poliziotti della Squadra Mobile hanno quindi passato al setaccio le immagini delle videocamere cittadine, che hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. Il cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato sul territorio fiorentino e portato presso il carcere di Sollicciano in attesa del processo.