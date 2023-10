Firenze, passi avanti per la ruota panoramica. Dove e quando sarà installata

Firenze, 18 ottobre 2023 - Torna per Natale, ma potrà rimanere fino a giugno del prossimo anno, la ruota panoramica di Firenze ma quest’anno l’area individuata è quella di piazza Vittorio Veneto alle Cascine. E' on line l’avviso pubblico per selezionare il miglior progetto di ruota panoramica correlata da iniziative culturali e di intrattenimento.

L’avviso è stato pubblicato sulla rete civica mira a selezionare i soggetti privati interessati a installare, autofinanziandosi, in via temporanea e sperimentale una ruota panoramica di altezza compresa fra i 50 e i 60 metri corredata da iniziative culturali e di intrattenimento con possibile vendita di generi alimentari in orario 8- 24, prevedendo fin dal progetto iniziale un ampliamento della suddetta area in occasione delle festività natalizie (8 dicembre 2023 - 15 gennaio 2024) e del periodo primaverile (1° maggio 2024 – 10 giugno 2024) comprendendo attività ed eventi a fruizione gratuita. I termini per le domande sono fissati nel 6 novembre.

Nell’avviso viene stabilito che la ruota panoramica abbia un’altezza compresa tra i 50 e i 60 metri e vengano previste attività e iniziative culturali per bambini e famiglie, oltre alla sorveglianza dell’area.