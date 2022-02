Aspettando il Papa a Firenze sulle orme di La Pira, due inserti speciali de La Nazione

Firenze, 19 febbraio 2022 - Si arricchisce il programma del convegno dei sindaci del Mediterraneo che si terrà a Firenze, in concomitanza con l’incontro dei vescovi, dal 23 al 27 febbraio. Arriveranno una sessantina di capi delle chiese dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, 65 sindaci da 15 Paesi di tre continenti, in rappresentanza di 50 milioni di cittadini.

Durante una conferenza stampa a Santa Croce il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dato gli ultimi aggiornamenti per l’incontro che produrrà una Dichiarazione firmata da vescovi e sindaci da consegnare a Papa Francesco perchè il Mediterraneo diventi sempre di più “frontiera di pace”, che si concluderà domenica 27 in Santa Croce con la celebrazione della messa alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la recita dell’Angelus. “Interverrà anche il direttore generale dell’Unesco che terrà un discorso di apertura venerdì mattina, ci sarà poi la presenza della ministra Lamorgese nella tavola rotonda di sabato pomeriggio che sarà conclusa dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio” ha spiegato Nardella.

Ci saranno interventi video anche dei cantanti Sting e Andrea Bocelli e un messaggio di Carlo di Inghilterrà, da anni impegnato sul fronte del cambiamento climatico. Mercoledì 23 si aprirà invece il convegno dei vescovi ’Mediterraneo frontiera di pace’ chiamati a raccolta dal presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, che nel pomeriggio terrà la prolusione nel complesso monumentale di Santa Maria Novella alla presenza del presidente del Consiglio, Mario Draghi, ospite poi della città.

La Nazione non vuole far mancare ai suoi lettori approfondimenti e notizie su un evento definito da più parti “epocale“ come lo furono negli anni ’50 i Convegni organizzati dal sindaco Giorgio La Pira, uomo di fede e di intuizioni profetiche. Martedì 22 e sabato 26 i lettori troveranno in abbinamento gratuito con il quotidiano due inserti speciali dedicati al doppio appuntamento che non ha precedenti nella storia di Firenze. Oltre a un ricco corredo fotografico si potranno leggere gli interventi di Franco Cardini, Cosimo Ceccuti, Sergio Givone, Vannino Chiti, Mario Primicerio e tantissimi altri protagonisti, oltre a interviste e servizi esclusivi.