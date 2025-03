Firenze, oltre 600 persone all’Orto San Frediano per 'LampredOrto'

Firenze, 31 marzo 2025 - Una giornata perfetta di sole, buon cibo e spirito fiorentino ha decretato il successo di LampredOrto, l’evento che domenica 30 marzo ha portato all’Orto San Frediano centinaia di persone per celebrare con gusto e convivialità due simboli intramontabili della cucina locale: trippa e lampredotto. La manifestazione è stata ideata e organizzata da Orto San Frediano, TroppaTrippa.com e Associazione Bang, all’interno del cartellone ufficiale della Settimana del Fiorentino, promossa dal Comune di Firenze. Una festa popolare che ha coinvolto oltre 600 persone, che hanno affollato il giardino per gustare le specialità dei trippai storici – I Bolliti, Fori Strada, I’ Trippaio di Firenze, Il Trippaio di Gavinana e Il Lampredottore – che già nel primo pomeriggio hanno letteralmente finito tutto quello che avevano portato. Dal cacciucco di ceci e lampredotto allo zighinì di trippa e lampredotto, ogni proposta ha conquistato il pubblico. Quest’ultima, in particolare, è stata una scommessa vincente del trippaio che l’ha ideata, a conferma del fatto che la tradizione può ancora stupire. Il programma ha incluso conferenze, masterclass e momenti di approfondimento culturale, tra cui la masterclass promossa dal Consorzio Vino Chianti, che ha arricchito il calendario con un contributo prezioso.

Grande apprezzamento anche per lo showcooking dello chef Simone Ceccherini, che ha reinterpretato la tradizione in chiave contemporanea, accompagnato dalla storia dei trippai fiorentini a cura di TroppaTrippa.com. “Siamo felicissimi di questo risultato – spiegano gli organizzatori – perché è la conferma che un evento popolare, ben curato nei contenuti e pensato con amore per la città, riesce a coinvolgere generazioni diverse. LampredOrto è stato un esperimento riuscito: stiamo già valutando se farlo diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi fiorentini.” “Un ringraziamento va a tutte le persone che hanno partecipato, trasformando l’Orto San Frediano in un crocevia di storie, sapori e tradizione - concludono gli organizzatori -. Un ringraziamento speciale anche ai trippai, agli chef, ai relatori, a Terrazza Rodo e Negroni della Trippa, ai partner e al Consorzio Vino Chianti, che con il proprio supporto ha reso possibile una giornata da ricordare”.