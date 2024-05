Firenze, nuovo asfalto in viale Poggi e lungarno Vespucci

Firenze, 20 maggio 2024 - Nuovo asfalto in viale Poggi e lungarno Vespucci: sono i principali interventi sulle strade di Firenze, al via da oggi. Per quanto riguarda le asfaltature in vista del Tour de France, la prossima settimana, oltre alla prosecuzione dei lavori in viale Europa, sono in programma gli interventi in viale Poggi. D

a lunedì 20 maggio saranno in vigore divieti di sosta h24 e di in orario notturno (primo giorno dalle 18) da viale Galileo a via dei Bastioni. Termine previsto 31 maggio. Altri interventi, sempre di asfaltatura in programma la prossima settimana sono quelli di via Giovanni de’ Marignolli e via del Ponte di Mezzo. Lunedì 20 e martedì 21 maggio i lavori interesseranno via Giovanni de’ Marignolli con restringimenti di carreggiata e divieti di sosta. A seguire si sposteranno in via del Ponte di Mezzo: anche in questo caso scatteranno restringimenti e divieti di sosta oltre alla revoca della corsia preferenziale tra via Mariti e via del Massaio. Termine previsto 22 maggio.

Da lunedì 20 a giovedì 23 maggio saranno effettuati in orario notturno anche i lavori di asfaltatura a seguito di interventi sui sottoservizi in lungarno Vespucci. Dalle 21 alle 6 sarà chiuso il tratto tra piazza Vittorio Veneto e via Magenta. Divieto di transito anche in via Magenta da Corso Italia a lungarno Vespucci. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in lungarno Vespucci: piazza Vittorio Veneto-via Solferino-via Magenta.