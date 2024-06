Firenze, nuovo asfalto in viale Fratelli Rosselli e via Cavour

Firenze, 3 giugno 2024 - Lavori di asfaltatura nella corsia lato edifici di viale Fratelli Rosselli, in via Coluccio Salutati e via Marsuppini. E ancora in via Romana, via Cavour e in via del Ponte di Mezzo-via Giovanni da Marignolli. Sono i principali interventi che prenderanno questa settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Nel dettaglio sono in programma ulteriori lavori di asfaltatura in vista del Tour de France in zona piazza Vittorio Veneto, per la precisione l’intervento riguarda viale Fratelli Roselli e il primo tratto di piazzale Porta a Prato lato edifici.

Da lunedì 3 a sabato 8 giugno in orario notturno (21.30-5) sarà interrotta la circolazione in piazza Vittorio Veneto (tra Corso Italia e viale Fratelli Rosselli, compresa l’area di parcheggio-capolinea Tpl)-viale Fratelli Rosselli (da piazza Vittorio Veneto a piazzale di Porta a Prato)-piazzale di Porta a Prato (da viale Fratelli Rosselli a Il Prato). Chiusura anche per la direttrice via Solferino (da piazza Vittorio Veneto a via Magenta)-via Montebello (da viale Fratelli Roselli a via Magenta).

Inoltre in piazza Vittorio Veneto sarà invertito il senso unico sulla corsia preferenziale che diventerà in direzione delle Cascine). Cambio di senso anche in via Magenta che diventerà da Corso Italia verso via Solferino. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza Vittori Veneto e diretti verso piazzale di Porta a Prato/Il Prato: lungarno Vespucci-via Magenta-via Montebello-via Palestro-Il Prato Inoltre, a seguito di interventi sui sottoservizi (acquedotto), saranno effettuati interventi di asfaltatura in via Coluccio Salutati e via Marsuppini. Per quanto riguarda la prima strada, i lavori riguardano i tratti in corrispondenza dei numeri civici 12 e 24 e saranno effettuati in orario notturno a partire da lunedì 3 giugno. Previsto un senso unico da piazza Gavinana in direzione di via di Ripoli con revoca della corsia preferenziale e restringimenti di carreggiata.

Percorso alternativo per la chiusura della corsia riservata in direzione di via di Ripoli: piazza Gavinana-via Poggio Bracciolini-piazza Ravenna-lungarno Ferrucci-via di Rusciano-via Salutati. A seguire sarà la volta di via Marsuppini con chiusura del tratto da via di Ricorboli a viale Michelangiolo (sempre orario 21-6). Itinerario alternativo in direzione di via Salutati: viale Michelangiolo-piazza Ferrucci-via Gian Paolo Orsini-via di Ricorboli. Percorso alternativo in direzione di viale Michelangiolo: via Salutati-via De Baldovini-lungarno Ferrucci-viale Michelangiolo. Termine previsto 7 giugno. Ripristini per lavori ai sottoservizi anche in via Romana, nei tratti tra i numeri civici 71 e 78R e in corrispondenza del numero civico 117R. Prevista la chiusura dalle 21 di venerdì 7 alle 5.30 di sabato 8 giugno del tratto tra piazza della Calza e via da’ Mori. Previsti anche cambi di senso in via da’ Mori e via di Serumido (da via dei Serragli a via Romana). Percorso alternativo: piazza della Calza-piazzale di Porta Romana-viale Petrarca-piazza Tasso-via del Campuccio-via dei Serragli-via di Serumido-via da’ Mori. La prossima settimana in programma anche l’asfaltatura, sempre in orario notturno, di via Cavour. Da lunedì 3 a sabato 8 giugno in orario 21-6 sarà in vigore un divieto di transito tra via dei Pucci e via Guelfa.