Firenze, nuova visita dei ladri al negozio dell'Isolotto: è la seconda in cinque giorni

Firenze, 1° maggio 2024 – Il negozio di specialità made in Usa “My little America” sotto i portici di piazza dell’Isolotto a Firenze di nuovo nel mirino dei ladri a soli cinque giorni dalla precedente effrazione. La bottega a stelle e strisce è stata visitata dai criminali con il medesimo copione: hanno scassinato la porta di ingresso, si sono introdotti nel locale e hanno portato via il cassetto della cassa, nonostante fosse vuoto, ma che aveva appunto solo pochi giorni perché appena cinque notti prima era stato già asportato; era stato ritrovato all’indomani, danneggiato e svuotato, in un vicino giardinetto. A questo giro però i delinquenti non hanno trovato contante. Inoltre hanno rubato il computer portatile e il cellulare. Una zona particolarmente colpita quella dell’Isolotto negli ultimi giorni: negli scorsi giorni sono state visitate alcune attività in viale Talenti. E sempre in viale Talenti era stata scippata del portafoglio una donna incinta mentre faceva shopping in un grande magazzino, la quale con coraggio era riuscita a inseguire il rapinatore e a farlo fermare da altri clienti che le hanno dato supporto fino all'arrivo degli agenti; mentre due settimane prima una ragazzina di 15 anni era stata scippata del cellulare mentre si trovava sul tram alla fermata Talenti da un delinquente che le ha strappato lo smartphone di mano ed è scappato via facendo perdere le proprie tracce verso piazza Batoni. Al centro commerciale di via Canova invece lunedì è stato arrestato dalla polizia un ladro che aveva tentato imperterrito per ben tre volte di fila rubare generi dal supermercato nonostante ogni volta fosse stato sorpreso nelle sue azioni dai dipendenti.

Carlo Casini