Deruba donna incinta in un negozio. I clienti bloccano l’uscita e lo fanno arrestare dalla polizia

Ancora un furto in viale Talenti, stavolta ai danni di una donna incinta che nonostante la sua condizione delicata ha reagito inseguendo il ladro per provare a recuperare il telefonino. È successo giovedì pomeriggio all’Ovs: la futura madre stava facendo shopping quando si è sentita sfilare lo smartphone dal giubbotto, ha urlato forte e si è messa a rincorrere il delinquente. Altri clienti, capita la situazione, hanno fatto un muro umano all’uscita per evitare che lo scippatore si dileguasse, mentre nel frattempo è stato chiamato il 112. Quando è arrivata la polizia, il ladro, un 32enne romeno, aveva nascosto la prova del reato nelle tasche di un paio di pantaloni appesi. I poliziotti e i clienti però non si sono fatti gabbare: hanno fatto squillare il telefono e cercando per le corsie lo hanno sentito suonare. Così l’uomo è stato arrestato con l’ipotesi di reato di furto aggravato, mentre la ragazza è tornata in possesso del telefono.

Nonostante lo spavento e gli attimi di tensione, è fortunatamente in buone condizioni.

Carlo Casini