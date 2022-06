Gran fondo del Mugello. Mille ciclisti in festa con Moser

Firenze, 26 giugno 2022 - Un grande successo come era prevedibile per la Gran Fondo del Mugello-La Via del Latte. Si sono ritrovati di buon mattino al Mugello Circuit a Scarperia in mille e davanti al gruppo in qualità di mossiere Francesco Moser, ospite d’onore, che sabato sera a Scarperia aveva presentato il suo ultimo libro. Alle 7,30 è terminato il conto alla rovescia ed i concorrenti si sono alzati sui pedali per compiere un giro dell’Autodromo. All’uscita dall’impianto la multicolore carovana si è portata lungo le strade del Mugello in una splendida mattinata di sole, con i concorrenti pronti a scegliere il percorso più congeniale tra i quattro previsti compreso quello gravel tra boschi e sentieri sterrati di 70 chilometri. Il percorso lungo era di 127 (con 2300 metri di dislivello), il medio di 80 (con 1500 metri di dislivello) e il corto di 50.

L’evento cicloturistico, prevedeva due tratti cronometrati in salita (Montecarelli e Passo della Sambuca), per la speciale classifica della Tuscany Bike Challenge. Apprezzati da tutti i partecipanti (diversi dei quali provenienti anche da altre regioni) i vari percorsi ed i punti di ristoro predisposti nei punti più suggestivi e al tempo stesso più comodi, mentre in piazza dei Vicari a Scarperia si è tenuta la cerimonia di premiazione con i rappresentanti del Comune di Scarperia-San Piero a Sieve. E’ stata stilata dai parte dei giudici della Lega Ciclismo Uisp una classifica di partecipazione, ed al primo posto è risultato il Gruppo 04 di Campi Bisenzio con sede a San Donnino, presieduto da Mauro Baruffi (anch’egli in bici) con 625 punti seguito dal Mugello Toscana Bike, la società organizzatrice della manifestazione, quindi la Ciclistica Viaccia, la Val d’Ombrone e il Bici Sport Team di Firenze.