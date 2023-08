Firenze, Misericordia di Rifredi isolata da venerdì

Firenze 21 agosto 2023 - Da venerdì pomeriggio la Misericordia di Rifredi è isolata per un guasto telefonico: impossibile contattare gli ambulatori o le onoranze funebri. Una situazione di forte disagio per il Quartiere 5 che trova nella venerabile arciconfraternita un presidio sociosanitario imprescindibile.

«Da venerdì alle 15 abbiamo i centralini degli ambulatori fuori servizio – lancia l’allarme il governatore Piero Tacconi –. È irraggiungibile anche il servizio di onoranze funebri: pensiamo al disagio di chi si trova con un parente deceduto e non può contattarci. L’unico numero che ci funziona è quello del 118, perché è una linea diversa. Per tutti gli altri servizi che forniamo in questo quartiere – che conta centomila abitanti, praticamente una città – siamo isolati. È una situazione allucinante e comprensibilmente la gente viene qui, arrabbiata e preoccupata. Oggi è ripreso almeno il trasporto sanitario e per l’accompagnamento dei disabili».

«Abbiamo immediatamente chiesto un intervento alla Telecom, ma ad oggi non sappiamo nulla. Sappiamo che stanno lavorando, ma non si sa tra quanto rientrerà in funzione la linea – afferma amareggiato il governatore –. Non hanno avuto neppure il buongusto di chiamare per dirci da cosa dipende il guasto. Abbiamo allertato il viceprefetto Di Agosta, gentilissimo e che si è subito attivato, anche nonostante le iniziali difficoltà a ricevere una risposta sui tempi di riattivazione ha poco fa avuto garanzia da Telecom che nel corso della giornata dovrebbe essere riparato. Abbiamo saputo che il guasto non dipende da Telecom: sono stati tranciati dei cavi durante alcuni lavori effettuati da un’altra azienda. Il servizio dovrebbe essere ripristinato a breve».

Carlo Casini