Firenze, merce avariata e sporcizia: chiuso minimarket in zona stazione

Firenze, 19 agosto 2023 - Cassette di frutta e verdura poggiate sul pavimento sporco, merce in cattivo stato di conservazione e condizioni igieniche precarie. Ecco cosa hanno trovato gli agenti della Polizia Municipale ieri sera durante un controllo in un minimarket e per l’attività è scattata la chiusura. Il controllo, effettuato dagli agenti dei Reparti Mercati rionali e Reparto Autorizzazioni di Polizia in servizio notturno, ha riguardato un’attività nella zona della stazione di Santa Maria Novella (lato via Palazzuolo) oggetto di reclami per il disturbo causato dai clienti in orario serale. Gli operatori però già dall’esterno hanno notato alcune criticità come le cassette di frutta e verdura fresca in vendita direttamente appoggiate sul pavimento particolarmente sporco. Per questo sono entrati per effettuare un controllo approfondito. La titolare (60enne straniera) è risultata già nota perché in passato era già stata più volte sanzionata per varie violazioni alla normativa sul commercio. Gli agenti hanno immediatamente constatato il cattivo stato di conservazione della merce in vendita e le precarie condizioni igieniche dei locali. Nel magazzino la situazione non è risultata migliore: qui hanno trovato alimenti freschi in cattivo stato di conservazione accatastati, numerosi insetti presenti e cattivo odore. La pattuglia ha quindi contattato l’ASL e l’addetto, giunto sul posto, ha disposto l'immediata sospensione di ogni attività con prescrizioni da ottemperare per poter riaprire.

