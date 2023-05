Firenze, McDonald's assume nei ristoranti del centro

Firenze 8 maggio 2023 - McDonald's cerca personale a Firenze. In dettaglio, la catena della ristorazione veloce seleziona 22 nuovi addetti per rafforzare i suoi ristoranti nel centro della città. La giornata di selezione si terrà mercoledì 24 maggio nel ristorante di via Cavour 61/r, dalle ore 10 alle 16.

I candidati selezionati saranno inseriti in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno, con inquadramento del contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali. L'orario di lavoro è full o part time. Per partecipare è possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito all’indirizzo www.mcdonalds.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte, attraverso la compilazione di un questionario su diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati.