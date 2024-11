Domenica si corre la Firenze Marathon, percorso sui viali con partenza e arrivo in piazza Duomo

Firenze, 23 novembre 2024 – Domenica 24 novembre torna la Firenze Marathon. Si tratta della 40esima edizione che si correrà grosso modo sullo stesso percorso dell’anno scorso e che vede il ritorno dell'Expo Maratona all'ex Stazione Leopolda. Saranno quindi interessati i viali di circonvallazione tra piazzale Donatello e piazzale di Porta al Prato, i lungarni fino al Tuscany Hall, la zona dello stadio oltre al Parco delle Cascine. Oltre all’anello autostradale Firenze sud-Firenze Nord saranno sempre percorribili le seguenti direttrici. Quest’anno alla tradizionale maratona si affiancherà la nuova corsa di 10 chilometri che si snoderà all’interno delle strade del centro, già chiuse per la “sorella maggiore”.

Direttrici da sud

Per le provenienze da via Aretina: via Rocca Tedalda-ingresso sottopasso del Gignoro-via Corilla-via Spadaro-via della Chimera-via Vitelli-via del Gignoro-viale Verga (direzione viale Duse uscita su via Lungo l’Affrico-viale Righi-viale Volta-piazza delle Cure poi tutte le direttrici o verso via Faentina o verso i viali/piazza della Libertà. Per le provenienze da viale Europa: viale Giannotti-piazza Ravenna-lungarno Ferrucci- piazza Ferrucci- viale dei Colli- Porta Romana-piazza Pier Vettori-via del Ponte Sospeso fino alle 12 in piazza Gaddi in corsia protetta-via dei Vanni direzione Isolotto e quindi Viadotto dell’Indiano. Dalle 12 piazza Gaddi sarà aperta anche verso Ponte alla Vittoria.

Direttrici da nord/Isolotto

Per le provenienze da Isolotto: via del Sansovino-via Pisana-piazza Pier Vettori-viale Aleardi verso Porta Romana-viale dei Colli-piazza Ferrucci-via Orsini e uscita verso Firenze Sud. Libere le direttrici verso Ospedale di Careggi attraverso il Ponte dell’Indiano. Per le provenienze da Novoli: verso Careggi tutto libero, mentre in direzione sud lo stesso itinerario da Isolotto quindi attraverso il Ponte all’Indiano. Oppure direzione Careggi-via Bolognese-via Salviati-via Faentina (o Ponte Rosso) direzione piazza delle Cure-viale dei Mille-via Pacinotti-viale Volta-viale Righi-viale Lungo L’Affrico-viale Duse-viale Verga-via del Gignoro-via Aretina o via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sempre aperti e percorribili nei due sensi il Viadotto Marco Polo e il Viadotto dell’Indiano, e per quanto riguarda i viali di circonvallazione il tratto da piazza della Libertà a viale Lavagnini in direzione di viale Strozzi sarà sempre percorribile mentre il tratto piazza Libertà-viale Matteotti-piazzale Donatello riaprirà nei due sensi di marcia alle 9.30 circa. Riaprirà intorno alle 9.40 il tratto Porta a Prato-viale Fratelli Rosselli-viale Strozzi-viale Lavagnini mentre alle 12 sarà la volta del tratto Porta a Prato-viale Fratelli Rosselli-Ponte alla Vittoria. L’ultimo tratto dei viali a riaprire nei due sensi di marcia è quello piazzale Donatello-piazza Beccaria-viale Giovine Italia e viale Amendola alle 14 circa.

Accesso agli ospedali

Nessun problema di accesso agli ospedali esterni come Nuovo San Giovanni di Dio e Santa Maria Annunziata. Anche il polo ospedaliero di Careggi sarà sempre raggiungibile attraverso il Viadotto dell’Indiano oppure per i veicoli provenienti dal Girone sul percorso via del Gignoro-viale Volta-Cavalcavia delle Cure. Accesso sempre consentito anche per l’ospedale di Santa Maria Nuova da piazza della Libertà per viale Don Minzoni-via Leonardo Da Vinci-via Pier Capponi-via Benivieni-via dei Della Robbia-viale Segni-via della Mattonaia-via Niccolini-piazza D’Azeglio-via della Colonna-Borgo Pinti-via Sant’Egidio-piazza di Santa Maria Nuova; in uscita via dei Servi-via del Castellaccio-via Alfani-via dei Pilastri-via Carducci-via Niccolini-via Leopardi-viale Gramsci-viale Mazzini-via Masaccio-viale Don Minzoni e poi verso le Cure oppure verso piazza della Libertà.

Accesso alla stazione di Santa Maria Novella

La stazione di Santa Maria Novella dagli inizi dei provvedimenti e fino alle 9.30 sarà accessibile per i veicoli dal lato del binario 16 con ingresso e uscita veicolare da piazzale Montelungo: ingresso da viale Strozzi e uscita da via Caduti di Nassirya-via della Rivoluzione Ungherese o via del Romito. Per i veicoli che si trovano già in area della stazione di Santa Maria Novella e fino alle 9.30 circa l’uscita sarà da via Valfonda-viale Strozzi-via Ridolfi-via Barbaro-via Dionisi-controviale viale Strozzi-piazza Bambine e Bambini di Beslan-rampa viale Strozzi lato Fortezza-piazzale Montelungo con uscita su via Caduti di Nassirya-via della Rivoluzione Ungherese o via del Romito.

Tramvia e bus

Attenzione alle modifiche al trasporto pubblico. Domenica dall’inizio del servizio 23 linee Autolinee Toscane modificheranno i loro percorsi con limitazioni, deviazioni e soppressione di servizio. Nello specifico si tratta delle linee 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 55, C1, C2, C3 e C4. Le modifiche sono attuate sulla base delle chiusure delle strade attraversate dal percorso della gara per consentire il passaggio dei maratoneti. Le modifiche e i possibili disagi legati a questi cambiamenti momentanei sono previsti soprattutto nella mattina, dall’inizio del servizio, ma andranno avanti fino al pomeriggio. Modifiche previste anche per alcune linee extraurbane con partenza e arrivo a Firenze che si attesteranno ai confini dell’area della gara. Per dettagliate www.at-bus.it Per quanto riguarda la tramvia, per consentire il passaggio dei partecipanti – che percorreranno viale Fratelli Rosselli incrociando la linea tramviaria – il servizio della T2 Vespucci sarà interrotto dalle 8.30 alle 9.30 tra le fermate “Unità” e “Ponte all’Asse”. Sarà invece regolare nel tratto della linea tra “Ponte all’Asse” e “Peretola” e quello della linea T1 Leonardo. Previsto un servizio bus navetta che, dalle 8.30 alle 9.30, collegherà la fermata T2 “Ponte All’Asse” (fermata della navetta in viale Corsica) con la fermata T1 “Leopoldo” (fermata bus navetta in via Galluzzi) garantendo il servizio da e per l’aeroporto. Per info https://www.gestramvia.it/ e sui canali social Telegram https://t.me/tramviagest, twitter https://twitter.com/TramviaGEST, facebook https://www.facebook.com/tramvia.gest

I provvedimenti

I primi provvedimenti relativi agli allestimenti sono già scattati e altri se ne aggiungeranno fino ai divieti di transito sul percorso nella giornata di domenica. Predisposto anche il servizio ad hoc della Polizia Municipale con l'impiego di 200 operatori tra agenti e ufficiali.

Ecco in dettaglio.

Provvedimenti per l’Expo Maratona (Stazione Leopolda)

Per l’Expo Maratona, quest’anno all’ex stazione Leopolda, sono stati istituiti divieti di sosta piazza Morales, via Gabbuggiani, piazza Vittorio Veneto (tratti). Provvedimenti propedeutici Già in vigore anche divieti di sosta propedeutici in via dei Brunelleschi, via della Colonna, via dei Cerretani, via dei Pecori, piazza dell’Olio (per la rimozione temporanea delle rastrelliere).

Provvedimenti per la postazione sanitaria e l’arrivo

Dalle 6 di sabato si aggiungeranno anche i divieti di sosta in piazza dell’Olio, via dei Cerretani, via dei Pecori, via dei Brunelleschi per l’installazione della postazione sanitaria. Sabato alle 20 sarà la volta di ulteriori divieti di sosta sempre per le postazioni sanitarie in via dei Cerretani, largo Gennarelli (area interna parcheggio centrale).

Provvedimenti zona partenza/arrivo - allestimento/disallestimento e logistica

Si inizia con l’istituzione dalla mezzanotte di sabato di divieti di sosta nella zona di arrivo in piazza del Duomo, via dei Calzaiuoli, piazza San Giovanni, piazza di Santa Maria Novella (area pedonale), via dei Tornabuoni. Per l’allestimento/disallestimento della logistica nelle zone di partenza e arrivo della gara sempre dalla mezzanotte di sabato scatteranno divieti di sosta a tratti in via Brunelleschi, piazza della Repubblica, via dei Calzaiuoli, piazza del Duomo, piazza San Giovanni, piazza Santa Maria Novella. E anche in via dei Brunelleschi, piazza della Repubblica e via Porta Rossa per il controllo iscritto e arrivo.

Previsti poi divieti di transito in via dei Brunelleschi (tra via dei Pecori a via dei Tosinghi). Diventeranno invece strade senza sfondo via Roma (da via dei Pecori a via Tosinghi con uscita dal lato di quest’ultima), via Tosinghi (da via Roma a via dei Brunelleschi con uscita dal lato di via Roma), piazza della Repubblica (da via dei Brunelleschi e via degli Strozzi con uscita dal lato di quest’ultima) mentre in via degli Strozzi sarà invertito il senso di marcia da piazza della Repubblica verso via dei Vecchietti.

Provvedimenti per installazione punti di ristoro e spugnaggi

Dalla mezzanotte tra sabato e domenica saranno istituiti divieti di sosta e transito nel controviale di viale Valcareggi. Previsti anche divieti di sosta in via Ponte alle Mosse (da piazzale di Porta a Prato a viale delle Carra), viale degli Olmi (da piazzale delle Cascine a viale del Galoppo), via della Fonderia (lato numeri civici dispari tra via dell'Anconella e via Sogliani), piazza Demidoff, via Verdi (tra piazza Santa Croce e via Ghibellina), lungarno Aldo Moro (lato Arno fronte Piscina Bellariva), via Mannelli (tra via dei Frati Bigi e il numero civico 81), viale Fanti (tratti viale Nervi-via Volturno e via Damiano Chiesa-via Milazzo), via Fra’ Giovanni Angelico (tra via Orcagna e via Cimabue), lungarno Vespucci (tra via Melegnano e piazza Ognissanti), via della Mattonaia (tratto adiacente a piazza Annigoni).

Provvedimenti propedeutici allo svolgimento della gara

I primi provvedimenti propedeutici allo svolgimento della gara sono i divieti di transito che scatteranno dalle 2 (alle 7) nell’area del castrum ovvero quella compresa tra via Vecchietti, piazza Santa Maria Maggiore, via Cerretani (da via Zanetti a piazza Santa Maria Maggiore inclusa), via Zanetti, via dei Conti, piazza Aldobrandini, Canto dei Nelli, piazza San Lorenzo, via dei Gori, via dei Pucci, via Bufalini, via Portinari, via dell’Oriuolo, via del Proconsolo, piazza San Firenze, via della Condotta, via Porta Rossa, piazza Davanzati, via Sassetti.

A seguire, dalle 7 alle 15, il divieto di transito si allarga al centro compreso tra piazza Goldoni, Borgo Ognissanti, via del Porcellana, via Palazzuolo, via dell’Albero, via Santa Caterina da Siena, piazza Stazione, piazza dell’Unità Italiana, via Sant’Antonino, via dell’Ariento, Canto dei Nelli, piazza San Lorenzo, via dei Ginori, via Guelfa, via degli Alfani, via dei Servi, via Bufalini, via Sant’Egidio, via dell’Oriuolo, piazza Salvemini, via Verdi, piazza Santa Croce, via dei Benci, lungarno Diaz, piazza dei Giudici, lungarno Anna Maria Luisa dei Medici, lungarno Archibusieri, piazza del Pesce, lungarno Acciaiuoli, lungarno Corsini.

Provvedimenti sul percorso della maratona

Dalle 8 e fino alle 15 di domenica scatteranno divieti di sosta e transito sul percorso della maratona: partenza da piazza Duomo-via Martelli-via Cavour-piazza San Marco-via Cesare Battisti-piazza Santissima Annunziata-via della Colonna-piazza D’Azeglio-via Pellico-viale Gramsci (lato numeri civici dispari)-piazzale Donatello-viale Matteotti (lato numeri civici dispari)-piazza Libertà-viale Lavagnini(lato numeri civici dispari)-viale Strozzi-viale Fratelli Rosselli-piazzale di Porta a Prato-via del Ponte alle Mosse-via Paisiello-via delle Cascine-piazza Puccini-via delle Cascine-piazzale delle Cascine-viale dell’Aeronautica-viale Washington-piazza Kennedy-viale Lincoln-vialetto del Narciso-viale della Catena-viale dell’Indiano-viale del Pegaso-viale dell’Aeronautica-piazzale delle Cascine-viale degli Olmi-piazzale Jefferson-viale del Visarno-via del Fosso Macinante-via Berio-viale Fratelli Rosselli-Ponte alla Vittoria-piazza Gaddi-via della Fonderia-lungarno di Santa Rosa-lungarno Soderini-lungarno Guicciardini-piazza dei Frescobaldi-via Maggio-piazza San Felice-piazza Pitti-via Guicciardini-Ponte Vecchio-lungarno Archibusieri-piazza del Pesce-lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-piazza dei Giudici-lungarno Diaz-piazza Mentana-via dei Vagellai-via dei Benci-Ponte alle Grazie-lungarno Serristori-piazza Poggi-lungarno Cellini-piazza Ferrucci-Ponte a San Niccolò-lungarno Pecori Giraldi-lungarno Zecca Vecchia-lungarno alle Grazie-via dei Benci-piazza Santa Croce-via Verdi-via Ghibellina-viale Giovine Italia-lungarno Pecori Giraldi-lungarno del Tempio-lungarno Colombo-lungarno Aldo Moro-largo Folon-via della Casaccia-via Aretina-via di San Salvi-via Chiarugi-via Di Credi-via Mannelli-piazza Vasari-via del Pratellino-via del Campo D’Arrigo-largo Gennarelli-viale Malta-viale Fanti (interno)-piazza Berlinguer-viale Paoli-viale Nervi-viale Fanti-viale Valcareggi-passaggio all’interno dello stadio di atletica-viale Fanti-viale Cialdini-viale De Amicis-cavalcavia dell’Affrico-piazza Alberti-via Piagentina-via Fra’ Giovanni Angelico-viale Duca degli Abruzzi-viale Giovine Italia-via dell’Agnolo-via Santa Verdiana-piazza Ghiberti-via della Mattonaia-Borgo La Croce-piazza Sant’Ambrogio-via Pietrapiana-piazza Salvemini-via dell’Oriuolo-piazza Duomo-via dei Servi-via de’ Pucci-via Ricasoli-via Alfani-via Cavour-via Martelli-piazza Duomo-via del Proconsolo-piazza San Firenze-via dei Leoni-via della Ninna-piazzale degli Uffizi-via Lambertesca-via Por Santa Maria-lungarno Acciaiuoli-lungarno Corsini-lungarno Vespucci-via Curtatone-via Montebello-piazza Ognissanti-Borgo Ognissanti-piazza Goldoni-via della Vigna Nuova-via Tornabuoni-piazza Santa Trinità-via delle Terme, via Por Santa Maria-via Vacchereccia-piazza Signoria-via Calzaiuoli- piazza San Giovanni-via dei Pecori (arrivo). Tutte le strade afferenti al percorso sono da considerarsi strade senza sfondo a doppio senso di circolazione con ingresso/uscita lato opposto alla gara.

Provvedimenti sul percorso della 10km

Anche in questo caso dalle 8 alle 15 saranno in vigore divieti di sosta e transito lungo il percorso che in parte ricalca quello della maratona, ovvero: via Tornabuoni-Ponte Santa Trinita-piazza dei Frescobaldi-via Maggio-piazza San Felice-piazza Pitti-via Guicciardini-Ponte Vecchio-piazza del Pesce-lungarno Archibusieri-lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-piazza dei Giudici-lungarno Diaz-piazza Mentana-via dei Vagellai-via dei Benci-Ponte alle Grazie-lungarno Serristori-piazza Poggi-lungarno Cellini-piazza Ferrucci-Ponte a San Niccolò-lungarno Pecori Giraldi-lungarno Zecca Vecchia-lungarno alle Grazie-via dei Benci-piazza Santa Croce-via Verdi-via Ghibellina-viale Giovine Italia-via dell’Agnolo-via Santa Verdina-piazza Ghiberti-via della Mattonaia-Borgo La Croce-piazza Sant’Ambrogio-via Pietrapiana-piazza Salvemini-via dell’Oriuolo-via del Proconsolo-piazza di San Firenze-via dei Leoni-via della Ninna-piazzale degli Uffizi-via Lambertesca-via Por Santa Maria-lungarno Acciaiuoli-lungarno Corsini-lungarno Vespucci-via Melegnano-via Montebello-piazza Ognissanti-Borgo Ognissanti-piazza Goldoni-via della Vigna Nuova-via Tornabuoni-piazza Santa Trinita-via delle Terme-via Por Santa Maria-via Vacchereccia-piazza della Signoria-via dei Calzaiuoli-piazza San Giovanni-via dei Pecori. Anche in questo caso tutte le strade afferenti al percorso sono da considerarsi strade senza sfondo a doppio senso di circolazione con ingresso/uscita lato opposto alla gara.

Provvedimenti propedeutici allo svolgimento della gara

Dalle 20 di sabato sarà revocata l'attuale normativa della sosta in viale Gramsci e viale Lavagnini (lato numeri civici pari), via Palazzeschi (intera area di parcheggio) per consentire lo spostamento temporaneo in quell'area dei veicoli rimossi. Dalla stessa ora inizieranno a scattare i divieti di sosta lungo il percorso, in dettaglio: fino alle 12 di domenica in via e nel piazzale delle Cascine, lungarno Cellini (dal numero civico 9 alla corsia lato fiume su ambo i lati), via Cesare Battisti, via della Colonna (da piazza Santissima Annunziata a piazza D’Azeglio), piazza D’Azeglio (da via Farini a via Carducci e da via Niccolini e via Giordani), via Pellico (da via Giordani a viale Gramsci), piazza della Libertà (nella sola direttrice di scorrimento viale Lavagnini-viale Matteotti), via Guido Spadolini (da Ponte Giorgio Spini a Ponte degli Alpini esclusi stalli bus servizio sostitutivo ferroviario e tramviario), piazzale Galileo (tre stalli di sosta adiacenti a viale Torricelli), piazza Mentana (intera area).

Scatteranno sempre dalle 20 di sabato (per terminare però alle 13 di domenica) i divieti di sosta in piazza di Cestello (tratti), via Aretina (tratto via di Bellariva-via San Salvi lato numeri civici pari), piazza Alberti (corsia di collegamento via Scipione Ammirato-via Gioberti), via di San Salvi (tratto tra via Aretina-via Chiarugi), via Chiarugi, via di Credi, viale Fanti (tratto compreso tra piazza Berlinguer, la Misericordia, la recinzione della piscina Costoli e la pista ciclabile esclusi), piazza Berlinguer, lungarno della Zecca Vecchia (tra via delle Casine e piazza Piave), viali Paoli (tra viale Valcareggi e tutto il fronte di piazza Berlinguer), viale Valcareggi (compreso controviale), Si concluderanno invece alle 15 di domenica (dalle 20 di sabato) i divieti di sosta in piazza Goldoni, via Santa Verdiana, piazza Ghiberti (direttrice via Santa Verdiana-via della Mattonaia), via della Mattonaia (da piazza Ghiberti a Borgo la Croce lato numeri civici dispari), via Pietrapiana (tra via dei Pepi e piazza Salvemini), via dei Servi (tra via dei Pucci al numero civico 23r lato numeri civici dispari), via dei Pucci, via Cavour (tra via dei Pucci e piazza San Marco), via degli Alfani (da via Cavour a via Ricasoli). Ancora divieti di sosta dalle 20 di sabato fino alle 15 di domenica in piazza Goldoni, via Santa Verdiana, via Ghiberti (direttrice Santa Verdiana-Mattonaia), via della Mattonaia (lato numeri civici dispari tra piazza Ghiberti e Borgo la Croce), via Pietrapiana (lato numeri civici pari tra via dei Pepi e piazza Salvemini), via dei Servi (lato numeri civici dispari tra via dei Pucci e il numero civico 23r), via Cavour (tra via dei Pucci e piazza San Marco), via degli Alfani (tra via Cavour e via Ricasoli), lungarno Vespucci (area fronte Curtatone destinata alla fermata veicoli igiene pubblica). Termineranno invece alle 18 di domenica i divieti di sosta in piazza San Marco, lungarno Pecori Giraldi (lato spalletta Arno), in piazza Duomo (area riservata al bike sharing), viale Giovine Italia (compresi controviali).

Passando al giorno della gara dalle 6 alle 10 saranno in vigore i divieti di sosta in viale Gramsci (lato numeri civici dispari da piazzale Donatello a via Pellico), in viale Matteotti (semicarreggiata lato numeri civici dispari), piazzale Donatello (carreggiata con direttrice di scorrimento da viale Matteotti a viale Gramsci), viale Lavagnini (semicarreggiata lato numeri civici dispari compreso il controviale), viale Strozzi (nella sola direttrice di scorrimento viale Fratelli Rosselli/via Valfonda), viale Fratelli Rosselli (tratto viale Strozzi-piazzale Porta a Prato compreso controviale), piazzale di Porta a Prato (per le direttrici di scorrimento viale Belfiore-Ponte alla Vittoria e Ponte alla Vittoria-viale Fratelli Rosselli), via del Ponte alle Mosse (tratto da via delle Carra e via Paisiello), via Paisiello. Cambio di senso in Borgo Pinti tra via di Mezzo e via dell’Oriuolo verso via Sant’Egidio. Altri divieti di sosta sempre dalle 6 (ma fino alle 12) in via del Fosso Macinante, via Berio, via del Visarno (tra via del Fosso Macinante e piazzale Jefferson), piazzale Jefferson, lungarno Santa Rosa, lungarno Soderini, lungarno Guicciardini, piazza Frescobaldi, largo Buoncristiano (da via Sogliani a Ponte alla Vittoria), via Fonderia (tratto via Sogliani-piazza Gaddi). Saranno in vigore fino alle 15 (sempre a partire dalle 6) i divieti di sosta in lungarno della Zecca Vecchia (tra via delle Casine e piazza Cavalleggeri, via Curtatone (semicarreggiata lato numeri civici pari), via Montebello (da via Curtatone a piazza Ognissanti), via Melegnano (da lungarno Vespucci a via Montebello), Borgo Ognissanti (da piazza Goldoni a piazza Ognissanti), piazza Ognissanti, viale Paoli (da viale Fanti a piazza Berlinguer), viale Fanti (compreso i controviali tra largo Gennarelli e viale Nervi esclusi). Per quanto riguarda i divieti di transito, i primi provvedimenti scatteranno 6 di domenica e fino alle 15 in piazzale Donatello (per la sola direttrice di marcia verso piazza Beccaria), viale Gramsci (per sola direttrice di marcia piazzale Donatello-piazza Beccaria), piazza Beccaria (per la sola direttrice verso piazza Piave) mentre la corsia di collegamento viale Amendola-viale Giovine Italia posta di fronte a via Gioberti cambierà senso di marcia con direzione verso viale Amendola. Divieti di transito anche in via Duca degli Abruzzi (nella corsia di collegamento tra viale Amendola e viale Giovine Italia), viale Giovine Italia, piazza Piave, lungarno Pecori Giraldi. Dalla stessa ora sarà realizzata una corsia protetta di collegamento tra le aree vietate e lungarno Ferrucci per i soli veicoli autorizzati in direzione di quest’ultimo: l’itinerario è via Thouar-via dei Malcontenti-viale Giovine Italia-piazza Piave-lungarno Pecori Giraldi-Ponte San Niccolò (nella corsia in direzione piazza Beccaria)-piazza Ferrucci (nella corsia di collegamento tra il ponte e lungarno Ferrucci lato Arno). Pertanto, i veicoli provenienti dal lungarno all’incrocio con la piazza omonima dovranno obbligatoriamente svoltare a destra. Dalle 6 fino alle 10 saranno in vigore divieti di transito in via Sogliani e fino alle 12 anche in via Bronzino (tra piazza Gaddi e via Giovanni della Casa). Dalle 6 alle 12 inoltre nella rotatoria di piazza Gaddi sarà istituito un restringimento di carreggiata con due corsie residue per la circolazione da via del Ponte Sospeso verso via dei Vanni e quindi l’Isolotto-viale Talenti.

Nello stesso orario in viale Fratelli Rosselli e piazzale Vittorio Veneto (carreggiate lato centro) sarà in vigore un senso unico verso l’Arno con obbligo di svoltare a sinistra su lungarno Vespucci. Sempre dalle 6 alle 12 prevista la chiusura di via della Scala (tra via Rucellai e viale Fratelli Rosselli), piazza Puccini (all’intersezione con via Tartini in direzione del Parco delle Cascine), via del Barco (da via dei Vespucci a via del Pegaso). Previsto anche un senso unico alternato a vista in via di San Niccolò tra via dell'Olmo e via San Miniato, Scatteranno alle 7.30 e rimarranno in vigore fino alle 10 i divieti di transito in piazza della Libertà nella corsia di collegamento direttrice viale Matteotti-via Cavour, via Cosimo Ridolfi (tra via Barbano e viale Strozzi). Dalle 8 alle 13 sarà la volta dei divieti di transito in via Generale Dalla Chiesa (per la sola carreggiata con direttrice centro città), sul Ponte Falcone (per le sole corsie in direzione centro città) e via De Nicola (tra via Gobetti e via della Casaccia per la sola direttrice di marcia da Gobetti/Casaccia). Inoltre, in via della Casaccia per la sola direttrice di traffico lungarni/Aretina sarà istituito il senso unico verso i lungarni. Dalle 6 alle 14 previsti il divieto di transito in piazza Alberti (nella corsia di collegamento via Chiarugi-piazza Alberti-via Di Credi) e in via Duprè (da via Frusa a viale Fanti). Tra gli altri provvedimenti in vigore dalle 6 alle 10 il senso unico in via Gino Capponi (da piazza Isidoro Del Lungo verso via Venezia), in via Caduti di Nassyria (da viale Strozzi a Ponte degli Alpini). In viale Strozzi sono previste l’istituzione di strada senza sfondo sul lato Montelungo e la revoca della corsia preferenziale nel sottopasso.

Provvedimenti relativi al trasporto pubblico

Per agevolare il transito dei mezzi pubblici sono stati predisposti ulteriori provvedimenti che scatteranno alle 16 di sabato 23 novembre e rimarranno in vigore fino alle 18 di domenica. Si tratta di divieti di sosta in via Pisana (lato numeri civici dispari tra il numero civico 7 e viale Ariosto) e via Gian Paolo Orsini (nel tratto lato numeri civici dispari nel tratto compreso tra i numeri civici 125/r e 103), via Ponte alle Mosse (tratto da via Doni verso via Veracini), via Doni (tratto da via Ponte alle Mosse a via Toselli), via Toselli (da via Boccherini verso il Mugnone), via Maragliano (lato numeri civici pari tra via Doni e il civico 78), viale Duse (ambo lati dal numero civico 34 a via Lungo l’Affrico), via Lungo l’Affrico (ambo i lati da viale Duse al numero civico 162 eccetto stalli per disabili). Infine, domenica saranno revocate le corsie riservate e le aree pedonali con disattivazione delle relative porte telematiche (fino alle 18).