Firenze Marathon 2024, tutte le info. Il percorso e gli orari

Firenze, 20 novembre 2024 – Domenica 24 novembre torna la Estra Firenze Marathon, 40esima edizione di una delle corse podistiche più belle del mondo.

Accanto al classico percorso lungo ci sono anche la 10K Firenze Marathon, la riproposizione dell’evento solidale Fanfani Staffetta 3x7k e la San Benedetto Ginky Family Run di sabato mattina. Speciale sarà anche la casa dei runner, che torna alla Leopolda.

"Un evento importante, per un anniversario speciale, che potrà contare su una macchina organizzativa già rodata - ha dichiarato la sindaca Sara Funaro - forte anche di uno zoccolo duro di migliaia di volontari, una forza straordinaria sul nostro territorio. Una manifestazione rilevante non solo per la città di Firenze ma anche per i fiorentini, da sempre orgogliosi della propria maratona".

Giancarlo Romiti, presidente comitato organizzatore e fondatore della maratona di Firenze nel 1984: “Siamo partiti quarant’anni fa, tra i fondatori anche Silvano Alisi che è stato proprio l’ideatore della gara. Il valore della maratona di Firenze è la continuità e l’essere riusciti sempre a coinvolgere la città. E con questo intendo tutta l’amministrazione comunale, i cittadini, gli sponsor e ben 2500 volontari”.

Oltre 10mila i partecipanti alla maratona, con migliaia di iscritti da tutto il mondo per percorrere 42,195 chilometri tra i luoghi più belli e famosi di Firenze. Confermato il percorso con partenza e arrivo in piazza del Duomo, di fatto una sorta di grande anello dopo i classici 42 chilometri e 195 metri della distanza ufficiale, percorso che includerà anche il passaggio in Piazza Pitti, il passaggio nel Parco delle Cascine polmone verde di Firenze, il passaggio davanti alla Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet, sui lungarni e davanti a tutti i luoghi più suggestivi e artistici della città come Ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza Santa Croce, la Fortezza da Basso e tanto altro.

La nuova 10k Firenze Marathon

La 10k Firenze Marathon è pensata per chi ha voglia di correre a perdifiato in una delle città più belle del mondo o vuole godersi una tranquilla corsetta per respirare l’arte fiorentina o non ha ancora nelle gambe la distanza regina. La 10K Firenze Marathon farà felici 3mila privilegiati che potranno respirare gli ultimi 10 km del percorso della maratona, tutti nel centro storico. Partenza alle 8.30 di domenica 24 novembre da via Tornabuoni

La Family Run

La mattina di sabato 23 novembre i riflettori saranno puntati sulle famiglie che parteciperanno alla San Benedetto Ginky Family Run, la corsa ludico-motoria di circa 3 km dedicata a bambini, con partenza dal Parco delle Cascine, tappa della Marathon School Cup, che unisce la classifica della Ginky Family Run con quella della Mini GuardaFirenze per premiare le scuole più numerose. Un’opportunità per trascorrere del sano tempo in famiglia divertendosi e contribuendo a nutrire la cultura dello sport come strumento di benessere psico-fisico e sociale.

La staffetta

Grande ritorno, la Fanfani Charity Run Staffetta 3x7, al via nella mattinata di sabato 23 novembre, anche questa a carattere non competitivo ma che aggiunge anche l’attenzione per il sociale attraverso il programma charity della Estra Firenze Marathon. 7 km per ciascuno dei 3 atleti della squadra che dovranno correre in nome di un’associazione no profit per raccogliere fondi. Partenza alle 10.30 dall’Ippodromo del Visarno e tempo massimo di 3 ore, adatta quindi anche a neofiti e camminatori. Trattandosi di un evento non competitivo, è prevista l’assegnazione del solo Trofeo Mauro Pieroni per la ODV con il maggior numero di staffette.

Messa del maratoneta

Tra le tante tradizioni che da anni ormai caratterizzano i giorni di vigilia della Firenze Marathon torna anche la messa del maratoneta e dei podisti. Per il nono anno sarà celebrata alla vigilia della gara, sabato 23 novembre alle 18 nella Basilica di Santa Maria Novella.

Maratonabili

Partiranno cinque minuti prima dello start ufficiale gli spingitori MaratonAbili, il gruppo colorato di persone con abilità fisiche miste, obiettivo divertimento per tutti ed essere portatori del messaggio che lo sport è inclusione. L’appuntamento con la distanza regina sulle strade di Firenze per i MaratonAbili è una tradizione irrinunciabile.

Il programma di sabato

Ore 9.00 Partenza Ginky Family Run, Parco delle Cascine

Ore 10.30 Partenza Fanfani Charity Run Staffetta 3x7, Ippodromo del Visarno

Ore 12.00 Presentazione Top Runner, Leopolda*

Ore 18.00 Messa del Maratoneta, Basilica di Santa Maria Novella

Il programma di domenica

Ore 8.25 Piazza Duomo, partenza “Maratonabili”

Ore 8.30 Piazza Duomo, partenza maratona

Ore 8.30 Via Tornabuoni, partenza 10k Firenze Marathon

Ore 10.40, arrivo primi concorrenti maratona in Piazza Duomo

Ore 11.15, premiazioni ufficiali podio maschile e femminile in Piazza Duomo

Ore 14.30, fine del tempo massimo per concludere la gara

Il percorso

Il percorso della Firenze Marathon 2024