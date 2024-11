Firenze Marathon fa 40. Attesi 10mila corridori

La Estra Firenze Marathon, una delle corse sulla lunga distanza fra le più spettacolari al mondo, compie quarant’anni. Nacque nel 1984 a opera di un gruppo di appassionati guidato da Giancarlo Romiti, l’attuale presidente del Comitato organizzatore. Quest’anno al via oltre 10 mila atleti, circa 3 mila in più rispetto alla passata edizione. La gara, in programma domenica 24 novembre, è stata presentata ieri in Palagio di Parte Guelfa alla presenza dell’assessora allo sport Letizia Perini, di Romiti e del presidente della società che gestisce l’evento, Fabio Burchi. Hanno portato i saluti anche la sindaca Sara Funaro e il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione.

Il percorso di 42 chilometri e 195 metri con partenza e arrivo in piazza del Duomo si snoderà attraverso piazza Pitti e il parco delle Cascine per transitare poi dal Ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza Santa Croce, la Fortezza da Basso, il Nelson Mandela Forum e lo stadio di atletica Luigi Ridolfi. Insieme all’evento clou gli organizzatori hanno introdotto quest’anno la 10K Firenze Marathon riservata a 3 mila iscritti che vorranno competere solo negli ultimi 10 chilometri della maratona, tutti nel centro storico, con partenza da via Tornabuoni.

Com’è ormai tradizione la Firenze Marathon avrà anche un prologo sabato 23 novembre con la Family Run, la corsa ludico-motoria di circa 3 chilometri dedicata ai bambini, con partenza dal parco delle Cascine; e la Fanfani Charity Run staffetta 3x7 di carattere non competitivo, da concludere entro tre ore, con 7 chilometri da percorrere da ciascuno dei tre atleti della squadra per raccogliere fondi. Partenza dall’ippodromo del Visarno "Cesare Meli".

"Un evento importante per un anniversario speciale - ha dichiarato la sindaca Funaro -, forte anche di uno zoccolo duro di migliaia di volontari; la manifestazione è rilevante anche per i fiorentini, da sempre orgogliosi della propria maratona".

"Sarà ancora una volta uno dei momenti più belli da vivere - ha aggiunto l’assessora Perini -, che metterà in evidenza angoli belli e suggestivi della nostra città. Ringrazio anche le società sportive dilettantistiche, in particolare quelle podistiche, che spronano i loro tesserati a essere presenti alla competizione come volontari".

Franco Morabito