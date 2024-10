Firenze in piazza per la pace: manifestazione sabato 26 ottobre. Le strade coinvolte

Firenze, 24 ottobre 2024 - Firenze scende in piazza per invocare la pace. Appuntamento sabato 26 ottobre alle 14 in piazza Santa Maria Novella, dove prenderà le mosse il corteo, che poi terminerà intorno alle 17 a Santa Croce.

“Fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora”: questo lo slogan dell’evento, in contemporanea in sette piazze italiane, promosso da cinque reti che si occupano di pace e disarmo: Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta e Sbilanciamoci. Obiettivo: dare voce alla richiesta collettiva di pace, disarmo, giustizia sociale e climatica. L’intento, spiegano gli organizzatori, è quello di rendere evidente come la grande maggioranza dell’opinione pubblica italiana voglia un cambio di rotta delle istituzioni nazionali ed internazionali: le guerre che devastano il mondo devono essere fermate, per “iniziare a costruire un tempo della pace possibile”.

Il corteo da piazza Santa Maria Novella attraverserà l’Arno su entrambe le sponde (proprio per evidenziare l’idea di ponti di pace) e proseguirà per via dei Fossi, piazza Goldoni, lungarno Corsini, ponte Santa Trinita, lungarno Guicciardini, via dei Serragli, via Sant’Agostino, piazza Pitti, via dei Guicciardini, lungarno Torrigiani, ponte alle Grazie, via dei Benci. In piazza Santa Croce sono previsti interventi dal palco di Massimo Valpiana (presidente del Movimento Nonviolento) e Giulia Torrini (presidente di Un Ponte Per), preceduti da momenti artistico-musicali (Letizia Fuochi con Frank Cusumano; Gaia Nanni con Alessio Sardelli, Gabriele Doria e Roberto Beneventi). A presentare gli ospiti sul palco, la direttrice di Controradio Chiara Brilli.

Il comitato organizzatore fiorentino invita tutta la cittadinanza a partecipare portando i colori della pace per costruire una grande manifestazione popolare.