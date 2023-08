Firenze, l'Sms di Serpiolle dona oltre 5mila euro agli alluvionati dell'Emilia Romagna

Firenze, 11 agosto 2023 – 5.150 euro per gli alluvionati dell’Emilia Romagna: è quanto il circolo Sms di Serpiolle ha raccolto e donerà alla Pubblica Assistenza di Monterenzio. La raccolta fondi è stata resa possibile dalle due cene organizzate dai volontari della Società di mutuo soccorso della frazione collinare fiorentina il 24 giugno, per San Giovanni, e giovedì 10 per San Lorenzo.

Sms di Serpiolle alluvionati dell'Emilia Romagna

Monterenzio è un comune collinare in provincia di Bologna che è stato duramente colpito, come molte località appenniniche, dalle terribili bombe d’acqua di maggio, subendo alluvionamenti e dissesti idrogeologici. La sua Pubblica Assistenza sta aiutando gli abitanti delle zone alluvionate nella ripartenza dopo il cataclisma ma a sua volta ne è stata colpita gravemente: il 16 maggio una frana enorme si è riversata sul garage dei mezzi di soccorso e di trasporto disabili distruggendoli e adesso hanno l’impellente necessità di ricomprarne due e ripararne altri. Anche i garage sono da ricostruire, così come c’è da ripristinare le aree per il lavaggio dei mezzi e tutti gli apparecchi per la loro disinfezione tra un trasporto e l’altro.

Con il contributo del circolo si darà una mano a sostenere queste spese. Inoltre è da sottolineare che, per la cena del 24 giugno, sono stati acquistati tortellini da un pastificio della zona per sostenere l’economia locale.