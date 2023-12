Firenze, lavori in via della Sala e via Ugo Foscolo

Firenze, 4 dicembre 2023 – Da oggi iniziano alcuni lavori a Firenze, nell'ambito degli interventi settimanali che Palazzo Vecchio. Tra le strade attenzionate ci sono via della Sala, via Ugo Foscolo e via delle Cave di Monteripaldi. Ecco i lavori nel dettaglio. Via della Sala: inizieranno da oggi, 4 dicembre i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 7 dicembre circolazione interrotta da via di Brozzi a via San Bonaventura. Percorso alternativo: via della Sala-via Pistoiese-via della Nave di Brozzi-piazza Primo Maggio-via delle Scuole-via dei Cattani-via della Sala.

Via Ugo Foscolo: ancora lavori alla rete idrica. Da oggi, 4 dicembre è in programma il rifacimento di un allaccio all’acquedotto. Nel tratto via di Santa Maria a Marignolle a via Ippolito Pindemonte sarà in vigore un senso unico in direzione di quest’ultima. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazzale di Porta Romana: via Senese-via delle Campora. Termine previsto 15 dicembre.

Via delle Cave di Monteripaldi: sempre lavori per un nuovo allaccio, ma alla rete fognaria, con avvio previsto da oggi, 4 dicembre. La strada sarà chiusa nella diramazione interna senza sfondo (dalla rotonda esclusa al numero civico 20). L’intervento si concluderà il 23 dicembre.