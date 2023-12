Firenze, lavoratori in appalto Montblanc ‘occupano’ le luminarie di via Tornabuoni

Firenze, 17 dicembre 2023 - Ancora proteste dei lavoratori in appalto Montblanc, stavolta supportati dagli ex Gkn di Campi.

Dopo il presidio del 15 dicembre davanti al negozio di via Tornabuoni - iniziativa supportata dal sindacato SiCobas - nel primo pomeriggio di oggi, i lavoratori in appalto per Montblanc hanno 'occupato' le luminarie situate davanti al punto vendita.

Il grande pacco di luci natalizie del noto marchio è stato riempito da tende e striscioni. il messaggio è chiaro. "Il regalo di Montblanc ai lavoratori in appalto, che per anni hanno fabbricato le sue borse, in vendita a più di 1.500 euro l’una, è lasciarli in mezzo alla strada delocalizzando il lavoro" tuona il sindacato SiCobas.

Poi spiega: "Tutto è iniziato quando i lavoratori dello stabilimento 'Z Production' di via Gattinella a Campi Bisenzio, appalto Montblanc, hanno deciso lo scorso febbraio di sindacalizzarsi e scioperare per conquistare il diritto alle 40 ore lavorative settimanali, dopo anni di super sfruttamento. Invece di esultare per il ripristino della legalità nella propria filiera, la scelta della holding finanziaria di chiudere l’appalto è evidentemente legata all’aumento del costo del lavoro dovuto al rispetto di leggi e contratto nazionale".

Secondo il sindacato si tratta di una "scelta vergognosa che arriva da una società finanziaria che ha chiuso il 2022 con due miliardi di utili".

A sostenere la protesta dei lavoratori Montblanc in appalto, erano presenti anche alcuni studenti che nei giorni scorsi hanno occupato il liceo Machiavelli Capponi.

E hanno dato il loro supporto pure alcuni operai ex Gkn di Campi Bisenzio, ora Qf in liquidazione, invitando tutti "a stringersi ancora una volta attorno alla fabbrica il 31 dicembre, quando i licenziamenti saranno definitivi: dalle 18 davanti ai cancelli interventi, collegamenti e concerto. Una gioiosa barricata per dire no alla speculazione, si alla fabbrica socialmente integrata".