Firenze, la "Musica diffusa" suona nella Casa della Carità per sostenere i più fragili

Firenze, 9 ottobre 2024 – Le note di Astor Piazzolla hanno animato domenica sera la Casa della Carità di via Corelli della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, per il concerto degli Ottoni e Percussioni dell'ORT. L'evento rientra nel programma di Musica Diffusa, rassegna dell'Orchestra della Toscana (inserita nel cartellone “Autunno fiorentino” 2024 del Comune di Firenze) che unisce cultura e solidarietà, portando la musica in luoghi insoliti della città, per sostenere realtà del territorio che portano un aiuto concreto a chi ha bisogno come Fondazione Solidarietà Caritas. Partner dell’iniziativa sono anche Fondazione Montedomini, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e Certosa di Firenze ed il Cesvot. Il pubblico può assistere ai concerti gratuitamente e partecipare al progetto attraverso donazioni libere per supportare Caritas nell’offerta di pasti caldi nelle mense. La Casa della Carità, nata da un progetto di rigenerazione urbana nel quartiere di Novoli, comprende un Centro diurno per minori, un Condominio Solidale e un Centro di accoglienza per emergenze abitative e migratorie per 50 persone come i migranti entrati nel sistema SAI presi in carico dalla Caritas, e una mensa di Quartiere. “Musica e solidarietà parlano lingue molto simili – dice il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, Vincenzo Lucchetti – perché entrambe tengono insieme i bisogni e i sogni delle persone e parlano a tutti, senza distinzioni. Anche per questo siamo molto felici di continuare l’esperienza di ‘Musica diffusa’, che tra le altre cose consente a tanti ospiti delle nostre strutture di poter godere di ottimi concerti. Ringraziamo le tante persone che partecipano ai concerti e che con una donazione ci danno un supporto concreto nell'impegno quotidiano di aiutare chi è più fragile”. Musica diffusa farà tappa anche in un'altra struttura della Fondazione Solidarietà Caritas: il 10 novembre il quintetto d'archi “Open Strings Quintet” porterà Il '900 Classic/Rock all'Istituto Principe Abamelek al Galluzzo