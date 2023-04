Firenze, la mappa dei lavori in città

Firenze, 11 aprile 2023 – Sono diversi i lavori che scattano quesa settimana a Firenze. Dal 12 aprile sono in programma interventi su viale Etruria: saranno istituiti restringimenti di carreggiata sia nel viale Etruria (da prima dell’incrocio con viale Piombino a via Siena) sia in viale Piombino (all’intersezione con viale Etruria in ingresso e in uscita città. Il termine previsto è il 21 aprile. In via della Sale per un intervento con cestello dall'11 aprile al 14 aprile sarà interrotta la circolazione nel tratto via San Bonaventura-via della Sala. In via Pietrapiana inizieranno il 12 aprile i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 18 aprile circolazione interrotta tra piazza dei Ciompi a piazza Sant’Ambrogio. Tra gli altri lavori scattano oggi, 11 aprile, gli interventi in via Perfetti Ricasoli con la posa della linea alta tensione. Sarà istituito il senso unico in via Perfetti Ricasoli nel tratto viale XI agosto-via famiglia Benini, con divieto di sosta in via dell’Olmatello all’incrocio con via Palach. Sempre in via Perfetti Ricasoli ci saranno tre restringimenti di carreggiata, uno a sinistra all’altezza del civico 73. in direzione viale XI agosto; uno a destra dall'intersezione con via Famiglia Benini in direzione Viale XI agosto; e un’altro dal numero 75 all'intersezione col viale XI agosto. Gli interventi andranno avanti fino al 2 maggio. Per quanto riguarda la tramvia e la variante al centro storico dal 13 aprile si amplia il cantiere in via Cavour andando a interessare anche il tratto da via Salvestrina al viale Matteotti. Dal punto di vista della circolazione non ci sono variazioni visto che nello stesso tratto sono in via di svolgimento i lavori di Toscana Energia. L’accesso e il transito saranno consentiti soltanto ai residenti, frontisti e titolari di passi carrabili oltre ai mezzi di soccorso. Sempre garantito per i residenti l'accesso a piazza San Marco da via La Pira.

Niccolò Gramigni