"FIrenze: Invaso un altro appartamento in Via Liguria"

Ancora un appartamento occupato nelle case popolari di via Liguria: è il terzo nelle ultime settimane.

Nuovamente nelle mire degli abusivi è finito il civico 11, dove circa un mese fa avevano già occupato un altro appartamento.

A compiere l’illecito, parenti di una famiglia cui sarebbero regolarmente assegnati due appartamenti in questi palazzi e con cui ci sono varie tensioni nel vicinato.

Una decina di giorni dopo, circa il 18 settembre, il vicinato si era accorto che membri della stessa famiglia che aveva occupato quest’ultimo, si era introdotta in un altro alloggio, stavolta al civico 3, sfondando la porta blindata e sostituendola con un’altra.

Nel corso di questo fine settimana invece è stato occupato un ulteriore appartamento, di nuovo al civico 11 ma a un piano diverso.

Autrice dell’occupazione un’altra famiglia diffente dalla prima. "Nel vicinato – spiegano dal comitato cittadino ‘Via Umbria-via Veneto’ nato per tutelarsi dai problemi di degrado e abusivismo che attanagliano il rione delle Piagge – c’è paura che le occupazioni illecite non finiscano qui, poiché ci sono altre case popolari non ancora assegnate. Siamo a disposizione, se ci sono problemi nella zona, a raccoglierli e portarli alle istituzioni".

Carlo Casini