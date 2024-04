Firenze, interventi stradali in iva Palazzuolo e via dei Perfetti Ricasoli

Firenze, 15 aprile 2024 – Sono diversi gli interventi stradali al via da oggi. Da oggi, 15 aprile, sono in programma i lavori in via Palazzuolo per una nuova postazione interrata dei rifiuti. La strada sarà chiusa tra via Benedetta e via dei Canacci fino al 13 giugno. Altri provvedimenti previsti l’inversione in via Benedetta che, tra via Palazzuolo e via della Scala, diventerà a senso unico verso quest’ultima; stesso provvedimento in via dei Canacci (da via della Scala verso via Palazzuolo). Da domani, 16 aprile, sono in programma interventi anche in via dei Perfetti Ricasoli. In orario 21-6 previsti restringimenti di carreggiata a tratti successivi sulla direttrice verso via Panciatichi, i vari varchi di collegamento saranno chiusi. Viabilità alternativa per tornare da viale XI Agosto a via Petrocchi: via dei Perfetti Ricasoli-via Panciatichi-inversione alla rotatoria-via Panciatichi-via dei Perfetti Ricasoli-via Petrocchi. Itinerario alternativo per tornare da via Petrocchi a via Panciatichi: via dei Perfetti Ricasoli-viale XI Agosto-via Palach-via dell’Olmatello-via Allende-via Matteucci-via Accademia del Cimento-via Barsanti-via Panciatichi. Termine previsto 20 aprile.