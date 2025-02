Firenze, inaugurato il nuovo Punto Digitale Facile della Caritas

Firenze, 17 febbraio 2025 - E’ stato inaugurato ufficialmente oggi il nuovo servizio, attivo presso la sede Caritas di via Faentina 34 a Firenze. Si tratta del Pdf, il Punto digitale facile che si propone di fornire un aiuto gratuito a tutti coloro che vi si rivolgono, per imparare ad usare meglio i propri apparecchi elettronici, dal computer al cellulare e per semplificare il proprio rapporto con la burocrazia, a partire da quella che caratterizza la Pubblica amministrazione. “Quello che inauguriamo oggi – spiega l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo – è il numero 171 che apriamo in Toscana. Tanti sono infatti i Pdf attivi in ogni provincia e ogni area della Toscana. Il nostro obiettivo è di favorire l’alfabetizzazione digitale e consentire al maggiore numero di persone di raggiungere il livello di competenze base definito dal modello europeo. E’ uno sforzo al quale ci stiamo dedicando con grande impegno e con il quale ci proponiamo di assistere in relazione alle loro specifiche esigenze migliaia di cittadini, in particolare anziani e fragili”. “Non possiamo poi dimenticare le 28 Botteghe della salute che da tempo svolgono servizi di facilitazione digitale sul fronte sanitario - aggiunge Ciuoffo - dall’attivazione della tessera sanitaria al cambio del medico, dalle prenotazioni ad altri servizi di raccordo con le Asl per richieste e procedure specifiche. Il budget complessivo stanziato dal Pnrr per la digitalizzazione per la Toscana ammonta a 7 milioni e 451 milioni euro ed ogni punto può contare su un finanziamento fino a 30.000 euro, oltre alla dotazione informatica a carico della Regione. Tanti auguri di buon lavoro alla Caritas di Firenze e ai suoi operatori e benvenuti nella grande famiglia dei Pdf della Toscana”.

“Le procedure digitali sono diventate ormai indispensabili per accedere a molti servizi, ma non tutti hanno le competenze o la strumentazione per utilizzarle appieno. Questo sportello permette di abbattere le diseguaglianze e dare a tutti la possibilità di esercitare i propri diritti di cittadino”, ha dichiarato Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Firenze. Aggiunge Marzio Mori, direttore della Caritas diocesana di Firenze: “L’accesso ai servizi digitali rappresenta una delle nuove frontiere del sostegno alla persona. Non si tratta solo di fornire supporto tecnico, ma anche di accompagnare le persone verso una piena autonomia nell’interazione con la Pubblica Amministrazione e nel soddisfacimento dei propri bisogni. Questo progetto rappresenta un tassello importante nella missione di Caritas: costruire una comunità più equa e inclusiva”. Il nuovo Punto digitale facile, inaugurato ufficialmente oggi, ma attivo già dallo scorso mese di ottobre, è aperto ogni lunedì dalle 14 alle 17, il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, il mercoledì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13. In orario pomeridiano per accedervi è necessaria la prenotazione al numero 055 – 46389272. Dal primo ottobre al primo dicembre 2024, il Punto Digitale Facile ha accolto 76 cittadini e ha erogato 110 servizi. Molti utenti si avvalgono infatti di più servizi durante visite ripetute, poiché per soddisfare un bisogno specifico spesso è necessario adempiere a requisiti preliminari. Tra gli utenti, il 50% sono donne e il 50% uomini. Per quanto riguarda la cittadinanza, 42 persone sono italiane, 33 provengono da Paesi extra UE e una da un Paese europeo. La fascia d’età più rappresentata è quella tra i 30 e i 54 anni (43%), seguita da quella tra i 55 e i 74 anni (41%). Presso il Pdf sarà così possibile attivare la Carta d'identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali a partire dalla tessera sanitaria, attivare e consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto. Tra le prestazioni dei Pdf rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta d'identità elettronica). I Pdf sono un servizio finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza dell’Unione Europea e fanno parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale.