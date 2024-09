Firenze, in piazza Savonarola l’iniziativa di Soleterre per i bimbi malati di tumore

Firenze, 22 settembre 2024 - Fondazione Soleterre sabato 28 e domenica 29 settembre arriva in 50 piazze d’Italia con le sue Buone Stelle, i biscotti equosolidali al cacao che saranno venduti da volontarie e volontari su tutto il territorio nazionale. A Firenze sarà in piazza Savonarola presso la parrocchia S. Francesco. I fondi raccolti permetteranno a Soleterre di proseguire il lavoro in difesa del diritto di bambini e bambine malati di cancro a ricevere accoglienza e supporto psicologico gratuiti durante il periodo delle cure, spesso lungo e molto faticoso. Non solo, le donazioni permetteranno di aiutare anche le famiglie con l’assistenza psicologica e il sostegno economico in tutte le fasi della malattia. «Ogni bambino malato deve avere il diritto di diventare grande, affrontando il cancro. Ne siamo da sempre convinti e da anni ci impegniamo nel contrastare tutte quelle disuguaglianze che escludono ancora tante persone dall’accesso ai sistemi sanitari per ragioni economiche, sociali e di genere, offrendo gratuitamente ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie il sostegno psicologico necessario per affrontare lo sconvolgimento emotivo che la malattia comporta» dichiara Damiano Rizzi, Presidente di Fondazione Soleterre. «Speriamo quante più persone possibili potranno unirsi a noi nelle piazze d’Italia per essere la “buona stella” dei bambini e delle bambine che affrontano ogni giorno terapie lunghe e dolorose». Sul sito di Fondazione Soleterre è disponibile l’elenco delle piazze in cui Soleterre sarà presente con un banchetto e vi è inoltre la possibilità di candidarsi per diventare volontario. Per chi non potesse recarsi in piazza o per chi vive in città in cui non saranno presenti i banchetti, sarà possibile acquistare le Buone Stelle anche sul sito della Fondazione Soleterre.