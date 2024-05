Firenze, il Cral dipendenti comunali premia gli studenti modello

Firenze, 21 maggio 2024 - Dare una mano, ma al tempo stesso un piccolo riconoscimento, a quegli studenti che anche quest’anno si sono distinti per i loro risultati scolastici. Una tradizione che prosegue quella della consegna delle borse di studio del Cral dipendenti comunali che ieri ha visto riempiersi la sede di via del Filarete per premiare e ringraziare le otto ragazze ed i tre ragazzi, dalle scuole secondarie di primo e secondo grado all’università, che si sono distinti in maniera esemplare negli studi ottenendo il massimo dei voti e rispettando i tempi dei corsi. A ciascuno è stata assegnata una borsa di studio che il Cral riserva ai figli dei propri associati. Alla cerimonia erano presenti l'assessora al personale Maria Federica Giuliani e il presidente del Cral Federico Ignesti. "Questi studenti sono un esempio di impegno e sacrificio per i loro coetanei - ha commentato l'assessora Giuliani - è importante premiare il merito scolastico dei nostri giovani, ma soprattutto riconoscere gli sforzi e l’impegno nel loro percorso scolastico e accademico per incentivare gli studenti a proseguire la propria formazione". "Mi complimento con gli studenti vincitori, questa premiazione è uno dei nostri eventi più importanti - ha dichiarato il presidente Ignesti - sostenere lo studio e la crescita culturale dei giovani è uno degli obiettivi principali ma stiamo anche migliorando la struttura ed i servizi rivolti ai dipendenti. Sono molto contento ed orgoglioso del lavoro che ha fatto il Cral durante quest'anno e della sinergia con l'assessorato che va sempre crescendo".