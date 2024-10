Firenze, il 5 novembre sciopero nei musei. Si fermano i lavoratori di Opera

Firenze, 25 ottobre 2024 – Tornano a scioperare i lavoratori di Opera, addetti ai servizi museali degli Uffizi, di Palazzo Pitti, del polo museale della Regione Toscana e dell’Opificio delle Pietre Dure. Lo sciopero è previsto per il 5 novembre 2024, il martedì successivo al ponte di Ognissanti. Si tratta del secondo sciopero, dopo quello di luglio 2023. In attesa del passaggio di gestione da Opera al vincitore del bando, CoopCulture, che dovrebbe subentrare a gennaio 2025, i 200 lavoratori si mobilitano, preoccupati per il loro futuro.

Una delegazione dei lavoratori di Opera

“Ad oggi non abbiamo garanzie che vengano mantenuti il posto di lavoro e lo stipendio che gli addetti alle biglietterie, alla sorveglianza e all'accoglienza percepiscono attualmente”, afferma Laura Zucchini, della Uiltucs Toscana. “Non è accettabile né dignitoso per questi lavoratori, che garantiscono le aperture dei musei. Il settore museale è un settore ricco, che drena risorse: basti pensare agli Uffizi, dove il biglietto costa 25 euro e dove, nel 2023, si sono contati quattro milioni di visitatori”.

"Il direttore della Galleria degli Uffizi, Simone Verde, - spiega Riccardo Pollastri, della rsu Opera -ci ha comunicato di aver sostanzialmente disconosciuto il documento siglato dall'ex direttore Eike Schmidt, all'epoca anche Rup, ossia responsabile unico del procedimento, il 19 dicembre 2023. Si trattava di un accordo che mirava a tutelare tutti i lavoratori e le lavoratrici nei cambi di appalto per tutti i musei coinvolti". "Quello che chiediamo - aggiunge Pollastri - è che ci venga garantita fin da subito la piena continuità lavorativa, mantenendo le stesse condizioni economiche e contrattuali. Per questo facciamo appello anche alla Regione Toscana e al Comune di Firenze, firmatari dell’intesa del dicembre 2023".

“Sono le solite fake news che smentiamo da mesi”, fanno sapere dalla Galleria degli Uffizi.