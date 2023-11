Firenze, il 1 dicembre al Tuscany Hall la cena 'Guida la tua vita'

Firenze, 23 novembre 2023 - Il 1 dicembre al Tuscany Hall si terrà la consueta cena annuale di beneficenza ‘Guida la tua vita’ dell’Associazione Borgogni Onlus, con tanti ospiti vip e i nuovi progetti del 2024. La serata sarà anche l’occasione per presentare i nuovi progetti dell’associazione per il 2024. I fondi che saranno raccolti serviranno per sostenere tre importanti progetti per il 2024: Il proseguimento del progetto ‘Mai Più Soli Dopo Un Incidente Stradale’ a cui hanno aderito solo quest’anno ben 27 Comuni della Città Metropolitana di Firenze e oltre 300 psicologi, per offrire supporto gratuito e qualificato ai familiari di vittime della strada e agli operatori di Polizia Municipale quando avviene un sinistro mortale nell’area Metropolitana di Firenze; il progetto di Pet Therapy nel reparto di Unità Spinale di Firenze; l’aiuto nell’acquisto di protesi per persone economicamente svantaggiate. “È importante partecipare alla serata di beneficenza dell’Associazione Gabriele Borgogni - ha detto il sindaco Dario Nardella - perché la sicurezza stradale è un tema sempre più sentito nelle nostre città ed è fonte di grande dolore soprattutto quando si perde una vita. Partecipare vale la pena perché l’Associazione Gabriele Borgogni è diventata una grande famiglia e perché così facciamo qualcosa di utile per la comunità”.