Firenze, i lavori sulle strade cittadine

Firenze, 20 maggio 2023 - Il ripristino della pavimentazione in via Alfani ma anche lavori per nuovi allacci alla rete idrica in Borgo San Frediano, viale Milton, via di Peretola e via dell’Isolotto. E ancora la realizzazione di una isola ecologica interrata in via degli Orti Oricellari e la posa di cavi in fibra ottica in via di Castello. Sono alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade di Firenze con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda l’intervento in via Alfani, i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in programma sarebbero dovuti iniziare il 18 maggio ma, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, sono stati riprogrammati a partire dal 22 maggio. La strada sarà chiusa da via dei Fibbiai a via della Pergola mentre tra via del Castellaccio e via Cavour diventerà a senso unico verso quest’ultima. Previsto un senso unico anche sulla direttrice via dei Servi-piazza Santissima Annunziata-via dei Fibbiai verso vie del Castellaccio. Termine previsto 1° giugno. In Borgo San Frediano i lavori di rifacimento di un allaccio alla rete idrica inizieranno il 22 maggio. Anche in viale Milton e via di Peretola lavori alla rete idrica, dal 22 al 26 maggio. In via dell'Isolotto il cantiere prenderà il via il 23 maggio: termine previsto il 29 maggio.

Niccolò Gramigni