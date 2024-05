Firenze, i lavori sulle strade al via dal 13 maggio

Firenze, 11 maggio 2024 - Ripristini localizzati della carreggiata a Firenze in zona Costa del Pozzo-piazza Santa Maria Soprarno-via Stracciatella, ma anche lavori per un nuovo allaccio alla rete del gas in via Michelacci. Sono i lavori che partiranno a Firenze la prossima settimana. Iniziando dai ripristini localizzati sulla viabilità in zona Costa del Pozzo, piazza Santa Maria Soprarno e via Stracciatella da mercoledì 15 maggio, in orario notturno 21-5, sarà circolazione interrotta sulla direttrice Costa del Pozzo-vicolo del Canneto-piazza di Santa Maria Soprarno-via Stracciatella. Termine previsto sabato 18 maggio. In via Michelacci inizieranno lunedì 13 maggio i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Fino al 17 maggio il tratto via della Cupola-via di Peretola sarà chiuso.