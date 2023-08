Firenze, i cantieri al via dal 7 agosto

Firenze, 6 agosto 2023 - La realizzazione del nuovo marciapiede in via del Paradiso, lavori alla rete idrica in via Baccio da Montelupo, via della Scala, Borgo San Frediano e via della Vigna Nuova. E ancora la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica in via di Bellosguardo. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Via del Paradiso: inizieranno lunedì 7 agosto i lavori di realizzazione del nuovo marciapiede. La strada sarà chiusa da via Fortini a via San Marcellino con deroga per i frontisti. Percorso alternativo per raggiungere via del Paradiso lato via San Marcellino: via Fortini-via delle Cinque Vie-via Baldovini-via Salutati-via di Ripoli-via Web-piazzetta del Pomario-via Parlatore-via San Marcellino. Termine previsto 5 ottobre.

Via di Bellosguardo: inizierà lunedì 7 agosto la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Fino al 28 agosto sarà interrotta la circolazione tra piazza di San Francesco di Paola a via di San Vito. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti dal lato di via del Filarete e diretti in viale Petrarca: via del Filarete-via di San Carlo-piazza di Bellosguardo-via Piana-via Santa Maria a Marignolle-via Foscolo-via Pindemonte-viale Petrarca. Percorso alternativo per i mezzi provenienti lato Porta Romana e diretti lato via di San Vito: via Foscolo-via Santa Maria a Marignolle-via Piana-via di Bellosguardo. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti lato viale Pratolini/piazza Tasso e diretti in via di San Vito: viale Petrarca-via Foscolo-via Santa Maria a Marignolle-via Piana-via di Bellosguardo.

Via Mafalda di Savoia: da lunedì 7 agosto sono in programma alcuni lavori alla rete di distribuzione del gas. Prevista l’interruzione della circolazione dall’intersezione con Ponte Ranieri Bustelli (tratto in direzione del Ponte Rosso). Inoltre saranno cambiati i sensi di marcia in largo Zoli (da via Lungo Il Mugnone verso via Mafalda di Savoia) e sul Ponte Ranieri Buselli (da via Faentina verso via Lungo il Mugnone). I veicoli provenienti da via Lungo Il Mugnone potranno imboccare Ponte Ranieri Bustelli e proseguire in via Faentina oppure utilizzando la viabilità provvisoria proseguire in largo Zoli-via Mafalda di Savoia. L’intervento si concluderà il 21 agosto.

Via Baccio da Montelupo: per lavori alla rete idrica da lunedì 7 agosto sarà in vigore un restringimento di carreggiata nel tratto da via di Ugnano al tratto interno civici 233 1/8. Previsto anche un senso unico in direzione di via di Ugnano. Percorso alternativo: via di Ugnano-via Pisana-via della Casella-via Baccio da Montelupo. L’intervento si concluderà l’11 agosto.

Via della Scala: da lunedì 7 agosto è in programma un intervento per un nuovo allaccio alla rete idrica. Scatterà un restringimento di carreggiata tra via Santa Caterina da Siena e via dei Canacci con divieto di transito per i veicoli superiori ai 35 quintali. Termine previsto 10 agosto.